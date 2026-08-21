U saobraćajnoj nesreći povrijeđeno dvogodišnje dijete

Tri osobe, među kojima i dvogodišnje dijete, lakše su povrijeđene u dvije saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu, saopšteno je za agencije iz Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 20.30 sati, kod Lidla na Adi Ciganliji, lakše su povrijeđeni žena (31), koju je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar, i dječak (2), koji je prevezen u Dječiju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Hitna pomoć intervenisala je i zbog prevrtanja automobila u Ulici Vojvode Stepe, do kojeg je došlo u 19.50 sati. U toj nezgodi lakše je povrijeđen muškarac (24), koji je prevezen u Urgentni centar.

(Kurir)