U saobraćajnoj nesreći povrijeđeno dvogodišnje dijete

Autor:ATV redakcija
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Tri osobe, među kojima i dvogodišnje dijete, lakše su povrijeđene u dvije saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu, saopšteno je za agencije iz Hitne pomoći.
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 20.30 sati, kod Lidla na Adi Ciganliji, lakše su povrijeđeni žena (31), koju je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar, i dječak (2), koji je prevezen u Dječiju bolnicu u Tiršovoj ulici.
Hitna pomoć intervenisala je i zbog prevrtanja automobila u Ulici Vojvode Stepe, do kojeg je došlo u 19.50 sati. U toj nezgodi lakše je povrijeđen muškarac (24), koji je prevezen u Urgentni centar.
(Kurir)
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