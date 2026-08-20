Drama u Gimnaziji nakon popravnog: Maloljetnik prijetio svima u školi, policija ga uhapsila

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Policija u Beogradu danas je uhapsila maloljetnika (17) zbog ugrožavanja sigurnosti, nakon što je prijetio svim prisutnima u jednoj školi, saznaje Telegraf.rs.

Prema nezvaničnim informacijama, on je u jednoj gimnaziji u Beogradu poslije popravnog ispita, zaposlenim u školi prijetio da će donijeti pištolj od kuće i da će se "obračunati sa svima". Istragu vodi Visoko javno tužilaštvo za maloletnike, piše Telegraf.

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