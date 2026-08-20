Logo

Vlada Srbije donijela odluku o minimalnoj cijeni rada za sljedeću godinu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 15:40

Komentari:

1
Влада Србије донијела одлуку о минималној цијени рада за сљедећу годину

Vlada Srbije donijela je danas odluku da minimalna cijena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem "Službenom glasniku".

To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara.

Inače, na posljednjem sastanku Socijalno-ekonomskog savjeta nije postignut dogovor o minimalnoj cijeni rada, jer sindikati nisu pristali na ponudu Vlade Srbije, sa kojom su se saglasili i poslodavci.

Vladin prijedlog znači povećanje minimalca za 9,2 odsto na 650 evra, odnosno oko 70.000 dinara, sa čime su saglasni i poslodavci, dok su sindikati tražili da se minimalna zarada od januara poveća na 650 evra.

Zakonom o radu propisano je da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici Vlade Srbije, sindikata i poslodavaca ne donesu odluku na SES-u, iznos minimalca utvrđuje Vlada Srbije.

Ministar finansija Siniša Mali je poslije sastanka Socijalno-ekonomskog savjeta izjavio da je prijedlog Vlade Srbije da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2 odsto, sa 64.554 dinara na 70.470 dinara i dodao da je to posljednji korak u ostvarenju cilja u programu "Srbija 2027" da do kraja naredne godine minimalna zarada u Srbiji bude 650 evra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vlada Republike Srbije

minimalna plata

Plata

Komentari (1)

Više iz rubrike

Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.

Srbija

U Srbiji šestoro oboljelih od groznice Zapadnog Nila: Svi imaju i meningitis

5 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Srbija

Zbog velikog požara u ovom dijelu Srbije proglašena vanredna situacija

5 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Muškarac pronađen mrtav nakon stravične eksplozije u porodičnoj kući

8 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Srbija

U Srbiji i dalje aktivno više požara: U gašenju učestvuje i ruski avion

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Najmanje 40 djece nastradalo prilikom prevrtanja broda u Nigeriji

17

17

Došli na odmor pa ih sačekao šok: Gdje je more?

17

11

Evropska sila sprema vojsku od 460.000 ljudi! Da li je Rusija meta?

17

10

Centar dana, 20.08.2026.

17

06

Mađarska nacionalna televizija emitovala vijesti nakon 44 dana prekida

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima