Vlada Srbije donijela odluku o minimalnoj cijeni rada za sljedeću godinu

Vlada Srbije donijela je danas odluku da minimalna cijena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem "Službenom glasniku".

To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara.

Inače, na posljednjem sastanku Socijalno-ekonomskog savjeta nije postignut dogovor o minimalnoj cijeni rada, jer sindikati nisu pristali na ponudu Vlade Srbije, sa kojom su se saglasili i poslodavci.

Vladin prijedlog znači povećanje minimalca za 9,2 odsto na 650 evra, odnosno oko 70.000 dinara, sa čime su saglasni i poslodavci, dok su sindikati tražili da se minimalna zarada od januara poveća na 650 evra.

Zakonom o radu propisano je da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici Vlade Srbije, sindikata i poslodavaca ne donesu odluku na SES-u, iznos minimalca utvrđuje Vlada Srbije.

Ministar finansija Siniša Mali je poslije sastanka Socijalno-ekonomskog savjeta izjavio da je prijedlog Vlade Srbije da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2 odsto, sa 64.554 dinara na 70.470 dinara i dodao da je to posljednji korak u ostvarenju cilja u programu "Srbija 2027" da do kraja naredne godine minimalna zarada u Srbiji bude 650 evra.