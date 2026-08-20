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Oteli muškarca, pa ga dva dana zvjerski tukli i mučili: Uhapšeni pripadnici vračarske grupe!

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 16:14

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Отели мушкарца, па га два дана звјерски тукли и мучили: Ухапшени припадници врачарске групе!
Foto: Unsplash

G. B. (18) i M. V. (21) uhapšeni su od strane SBPOK, a u saradnji sa pripadnicima BIA i Višim javnim tužilaštvom, zbog sumnje da su u periodu od 13. do 15. avgusta izvršili krivično djelo otmica.

Kako saznaje Telegraf.rs, u pitanju su pripadnici vračarske grupe, a policija traga za trećim osumnjičenim F. N. (29).

Prema informacijama do kojih je došao ovaj portal, sumnja se da su dvojica uhapšenih iz koristoljublja i drugih niskih pobuda oteli O. F, kog su držali u zatočeništvu dva dana.

Tokom protivpravnog lišenja slobode, oni su navodno O. F. tukli i mučili, nanevši mu teške tjelesne povrede opasne po život.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, a oni su 17. avgusta privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

S obzirom na to da je prema O. F. postupano na svirep način i da mu je teško narušeno zdravlje, prema Krivičnom zakoniku uhapšenima preti kazna zatvora od tri do 15 godina.

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Tagovi :

Otmica

Vračar

Srbija

Vračarska grupa

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