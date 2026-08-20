"Iljušin" u tri naleta izbacio 120 tona vode na požar u Deliblatskoj peščari

Ruski avion "Iljušin-76", koji je Rusija poslala Srbiji kao pomoć, imao je do sada tri naleta tokom gašenja požara u Deliblatskoj peščari i izbacio 120 tona vode, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

"To je 120 tona vode. Ali, ni to možda nije dovoljno. Situacija je i dalje teška", rekao je Dačić prilikom obilaska pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice u Deliblatskoj peščari, koje je posjetio zajedno sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

Oni su danas sa načelnikom Sektora za vanredne situacije Lukom Čaušićem, prisustvovali i sastanku Štaba za vanredne situacije u Deliblatskoj peščari.

Dačić je istakao da situaciju sa požarom u Deliblatskoj peščari otežavaju gusta vegetacija, pijesak i veoma jak vjetar, čija je brzina u jednom trenutku dostizala 100 kilometara na čas, saopštio je MUP Srbije.

"Na terenu je više od 435 ljudi, ima dovoljno i mehanizacije, ali je problem u nepristupačnom terenu i pesku zbog kojeg mehanizacija ne može da priđe požarima", rekao je Dačić.

On je istakao da je zbog takvih uslova i pored helikoptera kojima MUP raspolaže, angažovana dodatna pomoć u vidu ruskog aviona "Iljušin" velikog kapaciteta, kako bi se što prije zaustavio požar, te podsjetio da je ovaj avion dolazio u Srbiju i prije nekoliko godina.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 20 požara koji se, kako je istakao, zahvaljujući izuzetno brzoj i organizovanoj akciji angažovanih snaga stavljaju pod kontrolu.

Čaušić je istakao da u okviru Mehanizma civilne zaštite EU, sa kojim Sektor veoma blisko sarađuje, ne postoje protivpožarni avioni kapaciteta poput "Iljušina" koji mogu da izbaci 42 tone vode u jednom naletu.

Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da je ogromno angažovanje svih službi u gašenju požara.

"Ljudi su angažovani 24 sata, ogromni su napori koji se ovde ulažu i kompletan sastav koji je ovde na terenu trudi se da sačuva ljudske živote i imovinu ljudi, ali i prirodno stanište koje je jedno od najoriginalnijih mesta u Evropi, koje nažalost ima takvu strukturu biljnog sveta da je požar u uslovima velikog vetrovitog stanja, zatim širenja ispod peska, gotovo nemoguće kontrolisati", rekao je Macut.

On je izrazio očekivanje da će narednih dana biti boljih vijesti sa ovog područja, pogotovo zbog upotrebe ruskog aviona.

Macut je ponovio i da se u narednih nedjelju do 10 dana očekuje i poboljšanje klimatskih uslova na ovom specifičnom mikro-regionu.