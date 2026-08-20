Aleksandar Vučić saopštio kada će biti parlamentarni izbori u Srbiji

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će prevremeni parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 18. ili 25. oktobra.
Dodao je da će se tačan datum znati u narednim danima.
Na pitanje o odluci SPS-a da samostalno izađe na izbore i da li se ulazi u period referendumske atmosfere, je rekao:
"Imaćete izbore. Na jednoj listi biće Srpska napredna stranka sa svojom listom, na drugoj sve ostale političke opcije. Ja neću da oduzimam pravo svima da se kandiduju i da to urade. I neću da zloupotrebljavam priliku kao predsjednik Republike da govorim o stranačkim stvarima“.
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