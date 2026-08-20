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Aleksandar Vučić saopštio kada će biti parlamentarni izbori u Srbiji

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 20:16

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Александар Вучић саопштио када ће бити парламентарни избори у Србији
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će prevremeni parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 18. ili 25. oktobra.

Dodao je da će se tačan datum znati u narednim danima.

Na pitanje o odluci SPS-a da samostalno izađe na izbore i da li se ulazi u period referendumske atmosfere, je rekao:

"Imaćete izbore. Na jednoj listi biće Srpska napredna stranka sa svojom listom, na drugoj sve ostale političke opcije. Ja neću da oduzimam pravo svima da se kandiduju i da to urade. I neću da zloupotrebljavam priliku kao predsjednik Republike da govorim o stranačkim stvarima“.

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Aleksandar Vučić

Srbija

izbori

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