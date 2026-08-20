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Kriza u Rukometnom savezu BiH: Neizvjestan početak sezone u Premijer ligi

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Autor:

Nikola Lučić
20.08.2026 21:03

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Рукомет рукометаши Рукометни савез РС, БиХ
Foto: ATV

Ne naziru se bolji dani u rukometu u BiH. Nova sezona u najvišem rangu je iza ćoška, a kada i da li će uopšte početi i dalje se ne zna. Prvi čovjek Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević smatra da je rješenje da se održi skupština Rukometnog saveza BiH i izabere novi upravni odbor.

Na kraju dana ponovo najviše ispaštaju klubovi. Pripreme su uveliko u toku, a neizvjesnost o početku sezone nikome ne ide u prilog.

U prostorijama Rukometnog saveza Srpske danas je obavljen i žrijeb za novu sezonu u Prvoj ligi Srpske koja počinje 19 septembra.

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Tagovi :

rukomet

Rukometni savez BiH

Premijer liga

sport

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