Veći požar kod sarajevskog Aerodroma

U večernjim satima u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Sarajevo izbio je veći požar, a vatra je zahvatila nisko rastinje na jednoj livadi.

Kako je za portal "Radiosarajevo.ba" potvrđeno iz Operativnog centra Profesionalne vatrogasne jedinice Sarajevo, požar je prijavljen oko 19:49 sati, nakon čega su vatrogasne ekipe upućene na teren.

Prema informacijama sa mjesta događaja, u blizini požarišta nalaze se i objekti, zbog čega vatrogasci ulažu dodatne napore kako bi spriječili širenje vatre i zaštitili objekte od požara.

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Na terenu se nalazi veći broj vatrogasaca koji se bore s vatrenom stihijom i pokušavaju staviti požar pod kontrolu.

U ovom trenutku nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o materijalnoj šteti. Više informacija o razmjerama požara i uzroku njegovog izbijanja bit će poznato nakon završetka intervencije.