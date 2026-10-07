Veći požar kod sarajevskog Aerodroma

Autor:ATV redakcija
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U večernjim satima u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Sarajevo izbio je veći požar, a vatra je zahvatila nisko rastinje na jednoj livadi.
Kako je za portal "Radiosarajevo.ba" potvrđeno iz Operativnog centra Profesionalne vatrogasne jedinice Sarajevo, požar je prijavljen oko 19:49 sati, nakon čega su vatrogasne ekipe upućene na teren.
Prema informacijama sa mjesta događaja, u blizini požarišta nalaze se i objekti, zbog čega vatrogasci ulažu dodatne napore kako bi spriječili širenje vatre i zaštitili objekte od požara.
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Na terenu se nalazi veći broj vatrogasaca koji se bore s vatrenom stihijom i pokušavaju staviti požar pod kontrolu.
U ovom trenutku nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o materijalnoj šteti. Više informacija o razmjerama požara i uzroku njegovog izbijanja bit će poznato nakon završetka intervencije.
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