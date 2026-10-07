Vozio prebrzo i bez dozvole: Predložen pritvor vozaču koji je usmrtio pješaka

Tužilaštvo Brčko distrikta zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora vozaču M.S. (35) iz Brčkog osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo pješak I.R. (84) iz Brčkog.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak popodne u Mostarskoj ulici u Brčkom.

”Postoji osnovana sumnja da je M.S. upravljajući vozilom bez vozačke dozvole i krećući se neprilagođenom brzinom izazvao tešku saobraćajnu nesreću od čiji tragičnih posljedica je poginuo pješak I.R. iz Brčkog”, navode u Tužilaštvu Brčko distrikta.

Dodaju da se M.S. na teret stavlja da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja za koje je zaprijećena kazna od jedne do osam godina zatvora.

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”Pritvor je predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, s obzirom na to da je u prethodnom periodu više puta vozio bez vozačke dozvole, zbog čega je prekršajno sankcionisan”, navode u Tužilaštvu Brčko distrikta.

O pritvoru će odlučivati Osnovni sud u Brčkom.