Predložen pritvor za Srđana i Dejana Sorajića

Autor:ATV redakcija
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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju predložilo je pritvor za Srđana i Dejana Sorajića koji su juče uhapšeni u akciji "Horizont".
Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju navode da je za ova lica predložen pritvor Okružnom sudu, zbog opravdane bojazni da će ponoviti krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet droge.
Hronika
Srđan i Dejan Sorajić predati Tužilaštvu u Trebinju
Riječ je o višestrukim povratnicima u vršenju krivičnih djela.
Ova lica su privedena u okviru policijske akcije "Horizont" usmjerene na suzbijanje zloupotrebe droge.
Tokom akcije otkriveno je i zaplijenjeno oko pet kilograma različite droge, mobilni telefoni, oružje i municija.
Hronika
U akciji ”Horizont” oduzeto 5,4 kilograma droge, pogledajte u čemu su je pakovali
Akciju su sproveli Uprava MUP-a Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet, Policijska uprava Trebinje i Žandarmerija.
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