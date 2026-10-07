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Predložen pritvor za Srđana i Dejana Sorajića

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07.10.2026 12:52

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Привођење у Требињу
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju predložilo je pritvor za Srđana i Dejana Sorajića koji su juče uhapšeni u akciji "Horizont".

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju navode da je za ova lica predložen pritvor Okružnom sudu, zbog opravdane bojazni da će ponoviti krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet droge.

Сорајић Хоризонт

Hronika

Srđan i Dejan Sorajić predati Tužilaštvu u Trebinju

Riječ je o višestrukim povratnicima u vršenju krivičnih djela.

Akcija Horizont

Ova lica su privedena u okviru policijske akcije "Horizont" usmjerene na suzbijanje zloupotrebe droge.

Tokom akcije otkriveno je i zaplijenjeno oko pet kilograma različite droge, mobilni telefoni, oružje i municija.

Акција Хоризонт

Hronika

U akciji ”Horizont” oduzeto 5,4 kilograma droge, pogledajte u čemu su je pakovali

Akciju su sproveli Uprava MUP-a Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet, Policijska uprava Trebinje i Žandarmerija.

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Srđan Sorajić

Dejan Sorajić

Trebinje

Akcija Horizont

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