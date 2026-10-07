Predložen pritvor za Srđana i Dejana Sorajića

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju predložilo je pritvor za Srđana i Dejana Sorajića koji su juče uhapšeni u akciji "Horizont".

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju navode da je za ova lica predložen pritvor Okružnom sudu, zbog opravdane bojazni da će ponoviti krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet droge.

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Riječ je o višestrukim povratnicima u vršenju krivičnih djela.

Akcija Horizont

Ova lica su privedena u okviru policijske akcije "Horizont" usmjerene na suzbijanje zloupotrebe droge.

Tokom akcije otkriveno je i zaplijenjeno oko pet kilograma različite droge, mobilni telefoni, oružje i municija.

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Akciju su sproveli Uprava MUP-a Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet, Policijska uprava Trebinje i Žandarmerija.