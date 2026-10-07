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Срђан и Дејан Сорајић предати Тужилаштву у Требињу

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07.10.2026 11:11

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Срђан и Дејан Сорајић предати Тужилаштву у Требињу
Фото: АТВ

Два лица која су ухапшена јуче у Требињу у акцији "Хоризонт" предата су у надлежност Окружној јавног тужилаштва у Требињу. Како је АТВ писао, ухапшени су браћа Срђан и Дејан Сорајић.

Подсјећамо, у акцији ”Хоризонт” МУП Републике Српске одузео је око 5,4 килограма дроге, а због сумње да су се бавили трговином наркотика ухапшени су Срђан и Дејан Сорајић.

Акција Хоризонт

Акција је започела рано јуче на подручју Требиња, а спровели су је Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и ПУ Требиње у сарадњи са Жандармеријом.

Акција Хоризонт

Хроника

У акцији ”Хоризонт” одузето 5,4 килограма дроге, погледајте у чему су је паковали

”У оквиру акције ухапшени су С.С. и Д.С. из Требиња због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом. Током спровођења акције одузето је 3,38 килограма марихуане, 1,97 килограма амфетамина и 79,3 грама кокаина, те више сјеменки марихуане”, саопштио је МУП Републике Српске.

Привођење у Требињу

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Одузето је и више мобилних телефона, СИМ картица, детектор сигнала фреквенције, пиштољ марке ”Црвена застава“, калибра 9мм, са оквиром и 6 метака, дигитална вага, свескa са евиденцијом о купцима дроге.

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Тагови :

Дејан Сорајић

Срђан Сорајић

Акција Хоризонт

Требиње

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