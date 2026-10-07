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Жртву мучили 30 сати, па га бацили са балкона: Тројка оптужена за брутално убиство

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07.10.2026 11:01

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убиство Аднана Метановића, спровођење осумњичених
Фото: Скриншот/Аваз

Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Николе Прањића (27), Дине Ћорића (33) и Армина Шљиве (26) којом се терете да су на окрутан начин убили Аднана Метановића (36) у сарајевском насељу Добриња.

Према оптужници Кантоналног тужилаштва у Сарајеву убиство се догодило у период од 12. априла око шест ујутро до 13. априла око 13.45 часова у стану у улици Добрињске болнице, који је користио Метановић.

Жртву мучили више од 30 сати

Оптужени су дошли у стан у намјери да убију Матановића, кога су више од 30 сати мучили.

Полиција ФБиХ

Хроника

Дино Ћорић, Армин Шљиво и Никола Прањић су осумњичени због убиства Аднана Метановића

“Жртва је била изложена континуираном и бруталном злостављању и премлаћивању. Оптужени су га ударали рукама, ногама и различитим предметима, укључујући метално шипку, кутлачу и ПВЦ кашику за ципеле. Везивали су га каишем, пријетили му убиством, те га га у једном тренутку гушили ПВЦ кесом стављеном преко главе и око врата. Злостављање је укључивало и понижавање жртве. Поједине радње оптужени су снимали мобилним телефонима”, наводи се у оптужници.

Бацили га са шестог спрата

Додаје се да су након вишесатног премлаћивања, у стању исцрпљености, бројних повреда, страха, изнемоглости и изгладњености Прањић и Ћорић оштећеног извели на балкон и бацили га са шестог спрата, са висине од око 19 метара.

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Хроника

Осумњичени да су младића убили у стану, па бацили са балкона: Продужен притвор тројици мушкараца

“Поступајућа тужитељица је у оптужници предложила продужење притвора оптуженима. За главни претрес предложено је саслушање шест свједока, осам вјештака и извођење више од 120 материјалних доказа”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

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Тагови :

убијен Аднан Метановић

Убиство

Оптужница

Никола Прањић

Дино Ћорић

Армин Шљиво

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