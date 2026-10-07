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Због саобраћајне незгоде, саобраћај на путу Шамац-Модрича обустављен

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07.10.2026 07:55

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Црквина удес колона обустављен саобраћај
Фото: Društvene Mreže

Због саобраћајне незгоде на магистралном путу Шамац-Модрича у мјесту Црквина обустављен је саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Како јављају чланови Вибер групе "Патроле и радари" у мјесту Црквина општина Шамац јутрос је дошло до тешке саобраћајне несреће.

Према њиховим тврдњама, има и настрадалих. Више информација биће познато након увиђаја.

У току је полицијски увиђај.

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Тагови :

Шамац

удес

Саобраћајна несрећа

Ауто-мото савез Републике Српске

обустављен саобраћај

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