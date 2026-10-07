Због саобраћајне незгоде, саобраћај на путу Шамац-Модрича обустављен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због саобраћајне незгоде на магистралном путу Шамац-Модрича у мјесту Црквина обустављен је саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Како јављају чланови Вибер групе "Патроле и радари" у мјесту Црквина општина Шамац јутрос је дошло до тешке саобраћајне несреће.
Према њиховим тврдњама, има и настрадалих. Више информација биће познато након увиђаја.
У току је полицијски увиђај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
01
10
49
10
47
10
37
10
32
Тренутно на програму