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Тежак удес код Шамца, има страдалих

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07.10.2026 07:01

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Црквина удес колона обустављен саобраћај
Фото: Društvene Mreže

Како јављају чланови Вибер групе "Патроле и радари" у мјесту Црквина општина Шамац јутрос је дошло до тешке саобраћајне несреће.

Саобраћај је како кажу обустављен. "Све стоји пола сата", наводи један од чланова, а има и настрадалих.

Званичних информација о страдалима, односно повријеђенима за сада нема, као ни узрок несреће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шамац

Саобраћајна несрећа

Полиција

саобраћај обустављен

колона возила

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