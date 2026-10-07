Тежак удес код Шамца, има страдалих

Аутор:АТВ редакција
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Како јављају чланови Вибер групе "Патроле и радари" у мјесту Црквина општина Шамац јутрос је дошло до тешке саобраћајне несреће.
Саобраћај је како кажу обустављен. "Све стоји пола сата", наводи један од чланова, а има и настрадалих.
Званичних информација о страдалима, односно повријеђенима за сада нема, као ни узрок несреће.
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