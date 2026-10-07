Ухапшен Добојлија након што је одбацио пакетић с марихуаном

Аутор:АТВ редакција
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Добојска полиција ухапсила је Н.Ђ. из Добоја који је од себе одбацио пакетић са 46 грама марихуане.
У ПУ Добој наводе да је хапшење усљедило након што су полицијски службеници на подручју града уочили Н.Ђ, Б.М. и Т.К. из Добоја и И.О. из Маглаја.
”Након што су полицајци издали наређење Н.Ђ. да се заустави, он се на то оглушио и покушао је да се удаљи. Том приликом је од себе одбацио пакетић са марихуаном, укупне масе око 46,7 грама, који је пронађен и одузет”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да Н.Ђ. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”По наредби Основног суда у Добоју извршени су претреси на четири локације које користе осумњичени и том приликом је пронађена и одузета одређена количина марихуне, 13 таблета ”Buprenorfin/Nalokson Mylan”, предмети са траговима бијелог праха, више мобилних телефона, одређена количина новца и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела”, наводи се у саопштењу.
О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Добоју и рад на предмету се наставља.
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