Огласила се требињска полиција о великој акцији

Аутор:АТВ редакција
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Више лица је ухапшено у Требињу у склопу велике полицијске акције усмјерене на спречавање и сузбијање злоупотребе опојних дрога, наводе из ПУ Требиње.
"Полицијски службеници Полицијске управе Требиње у сарадњи са припадницима Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу, на подручју Полицијске управе Требиње реализују акцију усмјерену на спречавање и сузбијање злоупотребе опојних дрога.
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Детаљи акције у Требињу: Пронађени дрога и оружје, више особа приведено
У току су претреси на више локација подручју које оперативно покрива Полицијска управа, а у досадашњим активностима слободе је лишено више лица која се доводе у вези са извршењем кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога.
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