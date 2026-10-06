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Огласила се требињска полиција о великој акцији

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06.10.2026 10:28

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Привођење у Требињу
Фото: ATV

Више лица је ухапшено у Требињу у склопу велике полицијске акције усмјерене на спречавање и сузбијање злоупотребе опојних дрога, наводе из ПУ Требиње.

Привођење у Требињу

"Полицијски службеници Полицијске управе Требиње у сарадњи са припадницима Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу, на подручју Полицијске управе Требиње реализују акцију усмјерену на спречавање и сузбијање злоупотребе опојних дрога.

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У току су претреси на више локација подручју које оперативно покрива Полицијска управа, а у досадашњим активностима слободе је лишено више лица која се доводе у вези са извршењем кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога.

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Тагови :

Требиње

Дрога

Полиција

хапшење

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