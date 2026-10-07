Uhapšeni u Doboju Vladan Bulatović predat OJT

Autor:ATV redakcija
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Državljanin Crne Gore Vladan Bulatović koji je uhapšen u Doboju predat je Okružnom javnom tužilaštvu.
On je uhapšen u Doboju 6. oktobra po međunarodnoj Interpolovoj potjernici iz Njemačke.
S obzirom da je kod lica prilikom pretresa stana koji koristi pronađena opojna droga, protiv istog je OJT dostavljen izvještaj o počinjenom Krivičnom djelu "Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga".
O svemu je obaviješten dežurni sudija Suda BiH.
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