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Kćerka Zukana Heleza ušla u Parlament FBiH

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07.10.2026 12:20

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Кћерка Зукана Хелеза ушла у Парламент ФБиХ

Deala Bećirović Helez iz SDP-a izborila je direktan mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Riječ je o kćerki ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Zukana Heleza.

Ona je osvojila 3.000 glasova, kao druga na listi u Srednjobosanskom kantonu (SBK) na listi za Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Helezova kćerka, diplomirana pravnica, je odbornica u Opštinskom vijeću Bugojno proteklih šest godina.

Dok Deala bude u Federalnom parlamentu, Zukan će biti poslanik u Predstavničkom domu PS BiH s obzirom da je osvojio više od 17 hiljada glasova.

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Deala Bećirović Helez

Zukan Helez

Izbori 2026

PD PS BiH

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