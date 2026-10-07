Kćerka Zukana Heleza ušla u Parlament FBiH

Autor:ATV redakcija
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Deala Bećirović Helez iz SDP-a izborila je direktan mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Riječ je o kćerki ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Zukana Heleza.
Ona je osvojila 3.000 glasova, kao druga na listi u Srednjobosanskom kantonu (SBK) na listi za Predstavnički dom Parlamenta FBiH.
Helezova kćerka, diplomirana pravnica, je odbornica u Opštinskom vijeću Bugojno proteklih šest godina.
Dok Deala bude u Federalnom parlamentu, Zukan će biti poslanik u Predstavničkom domu PS BiH s obzirom da je osvojio više od 17 hiljada glasova.
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