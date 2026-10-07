Stiže novitet na graničnim prelazima u BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine planira novu investiciju u sistem za automatsko očitavanje registarskih tablica na graničnim prelazima, a za opremu potrebnu za njegovo održavanje i nadogradnju predviđeno je 256.400 KM bez PDV-a.

Tender je objavljen 5. oktobra i odnosi se na infrastrukturu koja omogućava rad sistema za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka vozila koja prolaze kroz granične prelaze u Bosni i Hercegovini.

Najveći dio planirane investicije odnosi se na nadogradnju Data centra Granične policije BiH.

Za proširenje kapaciteta za pohranjivanje podataka predviđeno je 210.400 KM bez PDV-a, što čini više od 80 odsto ukupne procijenjene vrijednosti nabavke.

Takva infrastruktura važna je za obradu i čuvanje podataka koje sistem prikuplja prilikom automatskog očitavanja registarskih oznaka.

Preostalih 46.000 KM raspoređeno je na još dvije cjeline.

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Za mrežnu opremu, odnosno port "switch" uređaje, predviđeno je 23.000 KM, dok je isti iznos planiran za APC baterije koje služe za stabilno napajanje informatičke infrastrukture i zaštitu sistema u slučaju problema s električnom energijom.

Sve tri cjeline povezane su s postojećim sistemom automatskog prepoznavanja registarskih tablica.

Sistem koristi kamere koje registruju vozilo i automatski prepoznaju registarsku oznaku.

Na taj način policijski službenici mogu brže izvršiti provjeru vozila bez ručnog unošenja podataka sa svake registarske tablice.

Takva tehnologija posebno je korisna prilikom provjere da li se određeno vozilo ili registarska oznaka nalazi u policijskim evidencijama, kao i prilikom kontrole većeg broja vozila na frekventnim graničnim prelazima.

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Nova nabavka ne znači da Granična policija BiH tek počinje koristiti automatsko očitavanje registarskih tablica.

Iz sadržaja tendera proizlazi da se radi o održavanju i nadogradnji postojećeg sistema, pri čemu je najveća investicija usmjerena upravo na povećanje kapaciteta Data centra.

Nabavka je podijeljena u tri cjeline, pa se zainteresovane kompanije mogu prijaviti za jednu ili više njih. Posao će biti dodijeljen prema kriteriju najniže ponuđene cijene.

Ako se na procijenjenu vrijednost od 256.400 KM obračuna PDV, ukupna vrijednost nabavke mogla bi se približiti iznosu od 300.000 KM, zavisno od ponuda koje stignu na tender.

(GPMaljevac)