Njemačka špijunska afera trese i Britaniju, MI6 pokrenuo internu provjeru

Britanske obavještajne službe provjeravaju da li su zbog špijunskog skandala u Njemačkoj, opisanog kao najveći u novijoj istoriji, ugroženi njihovi povjerljivi podaci ili agenti. August Haning, bivši šef njemačke spoljne obavještajne službe (BND), i visoki funkcioner iste agencije, identifikovan samo kao Manfred D., uhapšeni su u utorak zbog sumnje na špijunažu i veleizdaju.

Haning se sumnjiči da je, uz pomoć Manfreda D., tokom 16 godina nezakonito prikupio hiljade povjerljivih dokumenata i dio tih podataka prodao stranoj sili, piše Telegraf.

Prema njemačkim bezbjednosnim izvorima, dio strogo povjerljivih podataka kojima je dvojac raspolagao potiče od partnerskih stranih službi. Zbog toga postoji mogućnost da su kompromitovani i britanski i američki obavještajni podaci. Postoji i bojazan da bi mogli biti otkriveni američki i britanski agenti ili doušnici na terenu.

Britanske agencije MI6 i Vladina centrala za komunikacije (GCHQ), kao i više američkih agencija, navodno sprovode internu reviziju svih osjetljivih podataka koje su u tom periodu dijelile sa evropskim saveznicima. Prioritet je zaštita izvora koji su mogli biti ugroženi.

Očekuje se da će slične provjere pokrenuti i svi njemački partneri sa kojima se razmjenjuju obavještajni podaci.

Metju Dan, bivši funkcioner MI6, izjavio je da će britanske službe detaljno analizirati sve podatke koje su razmijenile sa BND-om i procijeniti moguće rizike.

„U MI6 se bez sumnje sprovodi velika interna bezbjednosna revizija. Fokus je na informacijama koje su podijeljene sa veoma pouzdanim partnerom, kako bi se utvrdilo da li su time ugrožene operacije ili osoblje MI6“, rekao je Dan.

Ipak, Dan smatra da bi bilo veoma iznenađujuće ako bi ovaj slučaj narušio odnose sa BND-om i očekuje da će agencije nastaviti saradnju. Objasnio je da je standardna praksa prilikom razmjene obavještajnih podataka primjena kontrolnih mehanizama, što uključuje i uklanjanje detalja koji bi mogli da otkriju izvore.

Ko su osumnjičeni

August Haning bio je predsjednik Savezne obavještajne službe (BND), njemačkog ekvivalenta britanskom MI6. Službu je vodio šest godina, do novembra 2005. godine, a kasnije se, prema medijskim navodima, suočio sa ličnim bankrotom.

Manfred D. bio je Haningov šef kabineta u BND-u, a potom ga je pratio i na funkciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nakon Haningovog odlaska iz sistema, Manfred D. je od marta 2012. do marta ove godine bio šef kabineta nekoliko predsjednika BND-a.

Na toj poziciji kontrolisao je protok informacija prema vrhu agencije i odlučivao koji će podaci i kada biti predstavljeni njegovim nadređenima.

Iako obavještajne agencije ograničavaju pristup informacijama kako bi spriječile njihovo curenje, Manfred D. je kao visoki funkcioner imao uvid u gotovo sve podatke koje je BND prikupljao ili dobijao.

Oko 2.000 dokumenata za novac

Njemačko savezno tužilaštvo saopštilo je da se sumnja da je Manfred D. predao Haningu ukupno oko 2.000 dokumenata.

Prema navodima tužilaštva, vjeruje se da su njih dvojica u proljeće 2010. godine sklopili finansijski dogovor. Manfred D. je, uz novčanu naknadu, svom bivšem šefu trebalo kontinuirano da dostavlja vrijedne obavještajne podatke iz BND-a.

Mnogi od tih dokumenata sadržavali su povjerljive informacije namijenjene isključivo za internu upotrebu Savezne obavještajne službe, posebno za brifinge izvršne vlasti.

Tužilaštvo navodi da je Haning te informacije koristio u svom privatnom konsultantskom poslu.

„U jednom slučaju Haning je iskoristio povjerljive podatke koje mu je dostavio Manfred D. kako bi izradio analizu za oficira strane obavještajne službe“, navedeno je u saopštenju.

Zvaničnici još nisu utvrdili da li je ta analiza stigla do krajnjeg primaoca. Špigel (Der Spiegel) je sinoć objavio da je analiza bila namijenjena azerbejdžanskoj obavještajnoj službi.

Azerbejdžan, između ostalih, ima bezbjednosna partnerstva sa Rusijom, Izraelom, Turskom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Javni stavovi i putovanja u Moskvu

Haning je u njemačkim raspravama o nacionalnoj bezbjednosti bio poznat kao zagovornik oštrog pristupa prema Moskvi. U jednom intervjuu 2024. godine upozorio je da je Njemačka naivna i da se mora suočiti sa stvarnošću mogućeg rata.

„Mnogi nisu shvatili da smo u sukobu sa Rusijom, to se potcjenjuje“, rekao je tada.

„Ljudi ne žele da vide istinu. Rusija je u sukobu sa NATO-om, a Njemačka je, naravno, dio tog sukoba. Ljudi nisu svjesni ozbiljnosti opasnosti. Postoje i simpatije prema Rusiji, posebno u istočnoj Njemačkoj, kao i među dijelovima krajnje ljevice i desničarske Alternative za Njemačku (AfD), čije frakcije pozivaju na ukidanje sankcija Rusiji.“

Istovremeno, portal Insajder (The Insider) piše da je Haning nakon odlaska iz BND-a najmanje sedam puta putovao u Rusiju. Sva ta putovanja, tokom kojih je u Moskvi često boravio samo jedan dan, dogodila su se između 2015. i 2019. godine.

Predsjednik BND-a Martin Jeger izjavio je da je agencija „u ranoj fazi i bez odgađanja pokrenula opsežne interne istrage koje su potvrdile sumnju“.

„Za BND i za mene nema kompromisa kada je u pitanju interna bezbjednost. Ovaj incident ne dovodi u pitanje nijedan od mojih ciljeva ili prioriteta“, rekao je Jeger.