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Dodik: Srpska osuđuje brutalne terorističke napade na Izrael 2023.

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07.10.2026 08:48

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Делегација Српске у Израелу
Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

Republika Srpska jednoglasno osuđuje brutalne terorističke napade izvršene na Izrael prije tri godine i potpuno je solidarna sa žrtvama, preživjelim i svim nevinim porodica na koje je uticalo to nasilje, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je u pismu izraelskom ministru spoljnih poslova Gideonu Saru naveo da od 7. oktobra 2023. godine Republika Srpska podržava pravo Države Izrael da se brani, kao i sve globalne inicijative protiv terorizma.

"Uvaženi gospodine Gideone Sare, sa velikom saosjećajnošću sa narodom i institucijama Države Izrael sjećamo se užasnog terorističkog napada u kojem je, nažalost, stradalo toliko nevinih ljudi i u kojima su mnogi zarobljeni", istakao je Dodik.

Palata Republike u Banjaluci sinoć je bila osvijetljena u znak sjećanja na izraelske žrtve i solidarnosti sa izraelskim narodom povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael.

Hamas je 7. oktobra 2023. godine izvršio upad i raketni napad na izraelsku teritoriju. Tada je ubijeno oko 1.200 ljudi u Izraelu, a militanti Hamasa oteli su više od 250 Izraelaca.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Izrael

Teroristički napad

Komentari (4)

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