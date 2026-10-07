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Lakapel: Izborni rezultat SNSD-a politička pobjeda za identitet srpskog naroda

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07.10.2026 09:51

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Члан француске странке Национално окупљање Жан-Лен Лакапел
Foto: Instagram/jllacapelle/printscreen

Član francuske stranke Nacionalno okupljanje Žan-Len Lakapel ocijenio je za Srnu da uspjeh SNSD-a na opštim izborima u BiH predstavlja političku pobjedu za identitet srpskog naroda, njegovu teritoriju i istoriju.

"Izbori koji su sprovedeni u nedjelju, 4. oktobra, u Republici Srpskoj predstavljaju uspjeh za nacionalno osviješćene partije i čestitam predsjedniku Miloradu Dodiku na ostvarenim rezultatima, kao i Željki Cvijanović na izboru u tročlano Predsjedništvo BiH", rekao je Lakapel.

On je izrazio žaljenje zbog stalne želje Brisela da se upliće širom regiona i pokušaja preuzimanja kontrole nad Republikom Srpskom.

"Prenošenje nadležnosti sa dejtonskog okvira na Brisel čini mi se nelegitimnim i nadam se da će srpski narod nastaviti svoju borbu da osigura poštovanje kako teritorijalnog suvereniteta, tako i političke nezavisnosti", poručio je ovaj istaknuti francuski političar.

Lakapel upozorava da se OHR, kao ni institucije u Briselu, ne smiju oglušiti o demokratiju jer vladavina prava mora biti poštovana u Republici Srpskoj, kao i bilo gdje drugdje.

"Rezultati izbora su pokazali da predsjednik Dodik i njegova partija uživaju podršku u borbi za svoj narod", poručio je Lakapel koji je i bivši evroposlanik, prenosi Srna.

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Žan-Len Lakapel

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