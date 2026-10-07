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Rizik od epidemije kuge je nizak

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07.10.2026 09:25

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Лабораторија
Foto: pexels/ www.kaboompics.com

Rizik od epidemije kuge u Rusiji je nizak posle smrti laboratorijske tehničarke u Irkutsku, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

SZO je saopštila da nije otkrila znake daljeg širenja zaraze otkako je prošle nedjelje preminula Darija Šipilova.

"Rizik od epidemije u Rusiji nizak je nakon iznenadne smrti laboratorijske tehničarke koja je radila u institutu za istraživanje kuge u Sibiru", navodi se u saopštenju SZO.

Лабораторија епрувета

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Radnica umrla u laboratoriji za kugu: Rusija prati sve koji su bili s njom u kontaktu

Darija Šipilova, koja je imala 28 godina, preminula je prošle nedjelje, dva dana pošto se razboljela, a u izvještajima ruskih medija sugeriše se da se možda zarazila poslije incidenta na svom radnom mjestu, gdje se čuvaju i proučavaju opasni patogeni.

Ruske vlasti su umanjile značaj ovog incidenta i navode da je Šipilova preminula od "upale pluća nepoznate etiologije", ali stroge karantinske mjere uvedene su u istraživačkom centru u gradu Irkutsku, kao i u nekoliko susjednih bolnica.

Kristijan Lindmajer, portparol SZO, izjavio je da nema znakova šireg izbijanja zaraze.

"Svi kontakti pacijentkinje su identifikovani i njihovo zdravstveno stanje se prati, ali niko do danas nije pokazao simptome bolesti", rekao je Lindmajer.

EK: Pratimo situaciju; Rusija: Nema dokaza
Evropska komisija i države članice Evropske unije razgovaraće u srijedu o sumnji na izbijanje plućne kuge u Sibiru, dok ruske vlasti navode da nema dokaza da je njena bolest izazvana patogenima sa kojima je radila.
Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da sumnja na izbijanje kuge "još nije potvrđena".

Takođe, naveo je da ruski zvaničnici i dalje istražuju da li je virusna plućna kuga uzrok smrti Šipilove, ali i da je SZO procijenila zdravstveni rizik kao "umjeren do nizak" za Irkutsk, "nizak" za ostatak Rusije i "veoma nizak" za Evropu.

Šipilova (28), koja je radila u istraživačkom institutu, polomila je 25. septembra epruvetu sa patogenom plućne kuge, prenijeli su ranije lokalni mediji.

Potom je primljena u bolnicu 29. septembra sa simptomima teške upale pluća i preminula je u noći između 1. i 2. oktobra.

Дарија Сипилова

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Ruske vlasti saopštile su da nisu pronašle dokaze da je njena bolest bila izazvana nekim od patogena sa kojima je radila i istakle da je situacija pod kontrolom.

Bolnica u kojoj je radnica lečena stavljena je u karantin, dok je oko 200 osoba koje su bile u kontaktu s njom podvrgnuto strogom medicinskom nadzoru.

Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan uveli su, odvojeno, preventivne mjere na granicama kako bi spriječili moguće širenje zaraznih bolesti.

(RTS)

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