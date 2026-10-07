EU uvodi strožija pravila za povratak migranata, moguće i trajne zabrane ulazaka

Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije postigli su dogovor o strožim pravilima za povratak migranata. Cilj novih mjera je da se fokus migracione politike sa administrativnih postupaka preusmjeri na efikasnije sprovođenje odluka o povratku.

Dogovor je postignut na sastanku Savjeta za unutrašnje poslove u Luksemburgu 1. oktobra, prenosi Juronjuz.

Prema novim odredbama, osobe koje nemaju pravo na boravak u Evropskoj uniji moraće da sarađuju sa vlastima tokom postupka povratka. U slučaju odbijanja saradnje, mogle bi biti sankcionisane smanjenjem socijalnih naknada, novčanim kaznama ili krivičnim prijavama.

Uvodi se i novi evropski nalog za povratak, koji će državama članicama omogućiti da međusobno priznaju odluke o deportaciji koje su donijele druge članice.

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Sistem će biti revidiran nakon tri godine. Za osobe koje se smatraju bezbjednosnom prijetnjom države će moći da uvedu trajne zabrane ulaska i odrede pritvor u trajanju dužem od 24 mjeseca.

Pravila omogućavaju i uspostavljanje centara za povratak u zemljama izvan EU. Nove mjere ne odnose se na maloljetnike bez pratnje, a na snagu bi trebalo da stupe u narednim sedmicama.

Pad dolazaka, ali i nizak broj povrataka

Do promjene politike dolazi nakon što je na sastanku u Minhenu 26. septembra evropski komesar za migracije Magnus Bruner iznio podatak da je broj neregularnih dolazaka u posljednje dvije godine smanjen za 55 odsto.

Ipak, broj osoba koje su zaista vraćene u matične zemlje i dalje je nizak. Tokom 2025. godine vlasti u EU naložile su povratak za gotovo 492.000 ljudi, ali je Uniju napustilo samo 135.000.

Grčki ministar migracija Tanos Plevris najavio je da bi prvi centar za povratak mogao da bude otvoren u drugoj polovini 2027. godine u jednoj od afričkih država, ali nije precizirao o kojoj zemlji je riječ.

S druge strane, Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazila je zabrinutost zbog novih pravila. Iz ove institucije upozorili su da novom zakonodavstvu nedostaju jasne odredbe o nadzoru, pravu na žalbu i uslovima u zemljama koje bi prihvatile vraćene migrante.