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Transrodna osoba (18) počinila masakr u kanadskoj školi pomoću vještačke inteligencije

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07.10.2026 08:19

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Возило полиције Торонта паркирано на градској улици, које показује присуство органа реда.
Foto: pexels/Patrick Bevan

Muškarac je uhapšen u SAD u vezi sa masovnom pucnjavom u kanadskoj školi , za koju se ranije znalo da ju je isplanirala 18-godišnja transrodna osoba uz pomoć vještačke inteligencije. Ministarstvo pravde SAD je juče saopštilo da je 30-godišnji Džejms Kodi Brajant iz države Vašington priveden.

Optužen je za zaveru za ubistvo u stranoj zemlji, izvještava Gardijan.

Kanadska policija je identifikovala Džesi van Rutselar kao osumnjičenu za masakr u februaru. Ona je ubila osam ljudi: svoju majku, polubrata i šestoro djece u školi. To je bila druga najsmrtonosnija pucnjava u školi u kanadskoj istoriji, a ubica je, kako se navodi, imao problema sa mentalnim zdravljem.

Već je bilo poznato da je koristila četbot ChatGPT za planiranje napada. Bezbjednosni tim kompanije OpenAI, vlasnika četbota, zabilježio je njena pitanja o oružanom nasilju, ali nije obavestio policiju. Kompanija je navodno zatvorila njen nalog, ali je ona otvorila novi.

Nema naznaka da su se lično sreli

Porodice žrtava i pokrajina Britanska Kolumbija podnele su tužbu protiv kompanije OpenAI i izvršnog direktora Sema Altmana zbog toga što nisu prijavili ponašanje ubice. Do sada nije bilo poznato da li je Van Rutselar razgovarala o svojim planovima sa stvarnom osobom.

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Na zajedničkoj konferenciji za novinare Ministarstva pravde SAD i kanadske policije (RCMP) juče, vlasti su saopštile da su se Brajant i Van Rutselar sastali prije oko tri godine na ugašenom servisu Omegle i da su od tada u kontaktu. Ministarstvo tvrdi da je Brajant ponudio novac i „tehničke savjete“ ubici šest mjeseci prije napada.

Nil Flojd, vršilac dužnosti američkog tužioca, i Majk Herington, specijalni agent u Sijetlu, rekli su da vjeruju da je Brajant poslao Van Rutselaru oko 100 dolara za nove cipele i oko 15 dolara za upaljač. Vlasti su rekle da nema naznaka da su se njih dvojica ikada lično sreli.

Pokušao je da odgovori Van Rutselara od napada

Prema optužnici koju je dobio na raspolaganju kanadski CBC, Brajant je „svjesno i namjerno“ učestvovao u zaveri sa Van Rutselarom koja je počela najkasnije u avgustu 2025. godine. U sudskom dokumentu se navodi da je Brajant tog avgusta rekao Van Rutselaru da treba da „pronađu način da obrišu“ poruke.

Sredinom decembra, predložio je korišćenje VPN-a kako bi izbegao otkrivanje zbog „objavljivanja snimka pucnjave na mreži“. Policija kaže da je Brajant pokušao da odgovori Van Rutselara od napada u nekoliko navrata, ali nije kontaktirao vlasti.

Pomogao je ubici da upali auto

Ali nakon što je ubila majku i polubrata u njihovoj porodičnoj kući, Van Rutselar nije mogla da pokrene automobil. Vlasti kažu da joj je Brajant dala savijet kako da pokrene motor, što joj je omogućilo da se odveze do škole i izvrši napad. Brajant je takođe pristala da uživo prenosi pucnjavu.

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Agent Herington je izjavio da policija nije sigurna da li bi Van Rutselar uopšte počinio zločin da Brajant nije dao pristanak. Brajantu, koji je američki državljanin, biće suđeno u SAD. Istragu vodi FBI, koji je najavio nastavak saradnje sa kanadskim vlastima. Još uvijek nije poznato da li osumnjičeni ima advokata.

Podsjetimo, devet osoba, uključujući osumnjičenog, pronađeno je mrtvo nakon pucnjave u gradu u sjeveroistočnoj kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, saopštila je kanadska policija u februaru. Povređeno je 27 osoba.

Šest učenika pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tambler Ridžu, a polubrat i majka pronađeni su mrtvi u kući ubice, saopštila je policija tada. Osumnjičeni je takođe pronađen mrtav od posljedica rane koju je sam sebi nanio, saopštila je policija, dodajući tada da ne vjeruju da postoje drugi osumnjičeni ili dalja pretnja javnosti.

Javno upozorenje poslato na mobilne telefone građana opisalo je napadačicu kao „smeđokosu ženu u haljini“. Desničarski mediji u Kanadi odmah su izvestili da je u pitanju osamnaestogodišnji muškarac koji se identifikovao kao transrodna osoba, a policija je kasnije objavila da je u pitanju transrodna žena.

(indeks)

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pucnjava u školi

Vještačka inteligencija

Kanada

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