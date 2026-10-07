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Maja Marinković ide na operaciju! Za zahvat dala 5.000 evra

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07.10.2026 09:10

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Маја Маринковић
Foto: Instagram

Ljubavni par, Maja Marinković i Asmin Durdžić, su uprkos brojnim osudama javnosti opstali u vezi i van zidina Bele kuće, te su tako sada, gostujući u "Amidži šou" progovorili o njihovom odnosu.

Asmin je otkrio da je upoznao Maju u potpuno drugom svjetlu u odnosu na to kako se predstavila tokom trajanja "Elite 9".

- Sa Majom sam uvijek zadovoljan, u rijalitiju je bilo tako kako je bilo, napolju je druga priča. Skroz je drugačija osoba u rijalitiju, ima dosta tih djevojaka koje peckaju i prave smicalice - rekao je Asmin.

- Meni je jača strana ljubomora, sve je to šou... Vrlo zanimljivo - rekla je Maja.

Oni su, potom, odgovarali na pitanja u okviru rubrike "Tombola".

- Koliko para mjesečno je dovoljno za normalan život - glasilo je pitanje.

- Nisam ja baš nešto kompetentna, ali mjesečno?! Ako ne računamo šoping, možda 10.000 evra - rekla je Maja.

- Čekaj, čekaj, šta spada u tih 10.000 evra? - pitao je voditelj.

- Nemam kiriju, račune i sve to uredno plaćam. Možda sam računala onako kako sada mesečno funkcionišem, ali evo, za normalan život, možda oko dvije, tri hiljade evra - rekla je Maja.

Маја Маринковић

Scena

Maja Marinković više ne izgleda ovako

- Ona svaki dan kupuje i ide u šoping, ako ne ide, onda stiska tamo i onlajn kupuje, poštar nam pet puta donosi pakete i zvoni na vrata - dodao je Asmin.

Maja ide na operaciju

Nakon toga, Maja je priznala da je riješila da silikone koje je stavila u zadnjicu izvadi i da više ne stavlja nove.

- Iskreno, ja sam se pokajala zbog te moje intervencije koju sam uradila, smatram da mi to nije potrebno. Uskoro imam treću intervenciju, vadim to i vraćam se na fabrička podešavanja. U vitrinu ću da stavim da stoji za uspomenu, probala, videla i nije mi se svidelo - rekla je Maja i dodala:

- Drugačiji su implanti za grudi i zadnjicu. To stoji djevojkama koje su malo jače građe, ja sam dosta mršava i to se nije uklopilo sa mojom konstitucijom - rekla je Marinkovićeva.

Asmin otkrio kada je posljednji put slagao Maju

- Asmine, kada si poslednji put lagao Maju i zašto - glasilo je pitanje.

- Posljednji put sam je lagao za aferu sa bankarkom, pisao sam joj za neki kod, slagao sam je da nije ta bankarka, ona je zvala i galamila na ženu, pa je pričala na srpskom i na engleskom. To je bila zadnja laž - rekao je Asmin.

(telegraf)

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Tagovi :

Maja Marinković

Elita 9

Asmin Durdžić

rijaliti

Operacija

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