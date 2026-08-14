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Mima Karadžić objavio snimak Maje Marinković

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 14:04

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Милутин Мима Караџић
Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ

Glumac Milutin Mima Karadžić privukao je ogromnu pažnju svojevremeno kada je na društvenim mrežama prije pet godina podijelio snimak iz rijalitija "Zadruga 3", u kojem je glavna akterka Maja Marinković.

Naime, glumac je tada, sasvim slučajno, naišao na ovaj video-klip u kojem Maja odgovara na pitanje o njegovom identitetu, što ga je tada ostavilo potpuno bez teksta.

Tokom kviza znanja koji su tada igrali učesnici pomenutog rijalitija, voditelj Dragan Marinković Maca postavio je Maji naizgled jednostavno pitanje: “Ko je Mima Karadžić?”.

Maja je ustala prilično zbunjena, ali je sa punim samopouzdanjem ispalila odgovor koji se i danas prepričava:

“Pa kako ko je, Bože, Maco?! Pa, glumica!”

Voditelj Maca ostao je u potpunom šoku, te ju je zagrlio i sarkastično prokomentarisao:

“Glumica?! Bravo, bravo…”

Mima Karadžić je ovaj video podijelio na svom Instagram profilu uz izuzetno kratak i jasan opis:

“Bez komentara.”

Glumac o snimanju intimnih scena

Mima Karadžić je nedavno gostovao u “Ceca šou” kada je razgovor je prešao i na škakljivije teme vezane za njegovu profesiju. Ceca ga je pitala: „Kako su tvoje partnerke reagovale kada snimaš intimne scene, poljupci, pipkanje”.

Mima je objasnio da te scene uopšte nisu naivne kako gledaocima možda djeluju:

– Ja mislim da je to drugačije, ja nisam igrao previše ljubavnika, a to što jesam bilo je drugačije. Tu je uvijek 40 ljudi iza kamere i ti to radiš 10 sati dnevno. Pa dok se promijeni ugao kamere, dok se promijeni ovo ili ono. Jako je teško. One ljubavne scene, kad vidiš da su goli, to se vrlo često pitaju kako to ide. Ne mislim da je bezazleno to sve, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Maja Marinković

Zadruga

glumac

Milutin Mima Karadžić

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