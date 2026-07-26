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Maja Marinković u centru pažnje: Fotografija s plaže izazvala brojne komentare, kakva je to kvrga

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 11:27

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Маја Маринковић старлета ријалити
Foto: Društvene Mreže

Marinković je poznata po estetskim zahvatima koje je javno spominjala

Srbijanska starleta i bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Maja Marinković ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija s plaže koja je izazvala brojne reakcije.

Marinković je poznata po estetskim zahvatima koje je javno spominjala. Tokom godina govorila je o različitim korekcijama, među kojima su operacije nosa, povećanje usana, korekcija grudi, zubi, obrva, ali i drugi estetski zahvati. Prema ranijim navodima medija, na operacije je izdvojila značajnu sumu novca - preko 30.000 eura.

Najviše pažnje privukla je njena odluka da ugradi silikonske implantate u stražnjicu, a mediji su ranije pisali da je riječ o zahvatu kojim je ugrađeno 840 kubika silikona.

Nakon fotografije s plaže koja se proširila internetom, pojedini korisnici društvenih mreža komentarisali su njen izgled: "Kakva joj je to "kvrga" na zadnjici.

Neki komentiraju kako treba tužiti svog hirurga. Maja Marinković se zasad nije oglašavala povodom novih komentara, a fotografija je ponovo otvorila raspravu o estetskim zahvatima i očekivanjima koja javnost ima od osoba koje ih biraju.

(Avaz)

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Tagovi :

Maja Marinković

Estetske korekcije

fotografije

starleta

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