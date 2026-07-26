Seoska idila Veljka Ražnatovića: Ovce pasu, a Brego slavi prvi rođendan

Život daleko od gradske gužve i vreve očigledno sve više prija mladom bokseru Veljku Ražnatoviću.

On je na svom Instagram profilu podijelio opuštajuće predvečernje kadrove sa prostranog imanja u Titelu na kojima se vidi stado ovaca koje mirno pase.

Pored toga, Veljko je ponosno zabilježio i svog mladog konja po imenu Brego, koji proslavlja prvi rođendan.

Veljko Ražnatović

Sin muzičke zvijezde Cece Ražnatović više puta je isticao da je u seoskom okruženju pronašao svoj mir i idealno mjesto za odrastanje djece, prenosi Blic.

Veljko Ražnatović

Ovi idilični prizori iz prirode po ko zna koji put su oduševili njegove pratioce i pokazali koliko je posvećen svom domaćinstvu.