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Seoska idila Veljka Ražnatovića: Ovce pasu, a Brego slavi prvi rođendan

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 09:32

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Сеоска идила Вељка Ражнатовића: Овце пасу, а Брего слави први рођендан
Foto: Youtube/ screenshot

Život daleko od gradske gužve i vreve očigledno sve više prija mladom bokseru Veljku Ražnatoviću.

On je na svom Instagram profilu podijelio opuštajuće predvečernje kadrove sa prostranog imanja u Titelu na kojima se vidi stado ovaca koje mirno pase.

Pored toga, Veljko je ponosno zabilježio i svog mladog konja po imenu Brego, koji proslavlja prvi rođendan.

Вељко Ражнатовић
Veljko Ražnatović

Sin muzičke zvijezde Cece Ražnatović više puta je isticao da je u seoskom okruženju pronašao svoj mir i idealno mjesto za odrastanje djece, prenosi Blic.

Вељко Ражнатовић
Veljko Ražnatović

Ovi idilični prizori iz prirode po ko zna koji put su oduševili njegove pratioce i pokazali koliko je posvećen svom domaćinstvu.

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Tagovi :

Veljko Ražnatović

selo

Konji

Ovce

priroda i životinje

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