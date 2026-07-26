Seoska idila Veljka Ražnatovića: Ovce pasu, a Brego slavi prvi rođendan

Autor:ATV redakcija
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Život daleko od gradske gužve i vreve očigledno sve više prija mladom bokseru Veljku Ražnatoviću.
On je na svom Instagram profilu podijelio opuštajuće predvečernje kadrove sa prostranog imanja u Titelu na kojima se vidi stado ovaca koje mirno pase.
Pored toga, Veljko je ponosno zabilježio i svog mladog konja po imenu Brego, koji proslavlja prvi rođendan.
Sin muzičke zvijezde Cece Ražnatović više puta je isticao da je u seoskom okruženju pronašao svoj mir i idealno mjesto za odrastanje djece, prenosi Blic.
Ovi idilični prizori iz prirode po ko zna koji put su oduševili njegove pratioce i pokazali koliko je posvećen svom domaćinstvu.
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