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Tarik Prusac, koji je ubio Elmu Godinjak, počinio samoubistvo u zatvoru

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 10:32

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Тарик Прусац, који је убио Елму Годињак, починио самоубиство у затвору
Foto: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo Elme Godinjak, s kojom je bio u postupku razvoda, počinio je samoubistvo u KPZ-u Igman, pišu federalni mediji.

On je počinio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji.

Kako saznaje Crna Hronika, samoubistvo je počinjeno jutros u KPZ Igman u 06:30, a ubica koji se nalazio u pritvoru čekajući suđenje za brutalno ubistvo. Samoubistvo je izvršio uz pomoć dukserice.

On je duksericu zakačio za nastavak od kreveta i objesio se.

O svemu je upoznato i Tužilaštvo KS.

Podsjećamo, on je nakon ubistva Elme Godinjak oteo njihovo maloljetno dijete i odveo ga na Baščaršiju, a uhapšen je u jednoj ćevabdžinici dok su jeli ćevape.

Sve se desilo prvog maja ove godine, a od tada se monstrum nalazio u pritvoru.

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Tarik Prusac

Samoubistvo

Sarajevo

Elma Godinjak

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