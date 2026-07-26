Tarik Prusac, koji je ubio Elmu Godinjak, počinio samoubistvo u zatvoru

Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo Elme Godinjak, s kojom je bio u postupku razvoda, počinio je samoubistvo u KPZ-u Igman, pišu federalni mediji.

On je počinio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji.

Kako saznaje Crna Hronika, samoubistvo je počinjeno jutros u KPZ Igman u 06:30, a ubica koji se nalazio u pritvoru čekajući suđenje za brutalno ubistvo. Samoubistvo je izvršio uz pomoć dukserice.

On je duksericu zakačio za nastavak od kreveta i objesio se.

O svemu je upoznato i Tužilaštvo KS.

Podsjećamo, on je nakon ubistva Elme Godinjak oteo njihovo maloljetno dijete i odveo ga na Baščaršiju, a uhapšen je u jednoj ćevabdžinici dok su jeli ćevape.

Sve se desilo prvog maja ove godine, a od tada se monstrum nalazio u pritvoru.