Tarik Prusac, koji je ubio Elmu Godinjak, počinio samoubistvo u zatvoru

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo Elme Godinjak, s kojom je bio u postupku razvoda, počinio je samoubistvo u KPZ-u Igman, pišu federalni mediji.
On je počinio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji.
Kako saznaje Crna Hronika, samoubistvo je počinjeno jutros u KPZ Igman u 06:30, a ubica koji se nalazio u pritvoru čekajući suđenje za brutalno ubistvo. Samoubistvo je izvršio uz pomoć dukserice.
On je duksericu zakačio za nastavak od kreveta i objesio se.
O svemu je upoznato i Tužilaštvo KS.
Podsjećamo, on je nakon ubistva Elme Godinjak oteo njihovo maloljetno dijete i odveo ga na Baščaršiju, a uhapšen je u jednoj ćevabdžinici dok su jeli ćevape.
Sve se desilo prvog maja ove godine, a od tada se monstrum nalazio u pritvoru.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 mj0
Hronika
2 mj0
Hronika
2 mj0
Hronika
2 mj0
Hronika
21 h0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
12
06
11
57
11
51
11
50
11
49
Trenutno na programu