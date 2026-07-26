Popović po povratku s Elbrusa: Na vrh smo se popeli bez ikakvih problema, kad smo se spustili krenulo je mnogo loše vrijeme

Svima nam je teško zbog ove tragedije. Ne znam još uvijek ni ko je u pitanju, kazao je Popović

Goraždanin Ervin Popović bio je član ekipe PSD Zlatni ljiljan koja se juče vratila s ekspedicije na Elbrus. Zatečen je vijestima o tragediji u kojoj je petoro državljana BiH stradalo na surovoj ruskoj planini. U razgovoru za „Avaz“ opisao je dane priprema i uspona, dan prije nego što se vrijeme naglo pogoršalo. Ekipa od šest planinara iz BiH uspon je radila uz pažljivo planirane pripreme.

- U prošlu subotu smo imali prvu aklimatizaciju na 3.000 metara na planini Čeget. Naredni dan na 3.800, pa smo se premjestili na planinarski dom na 3.000 metara. Praksa je da se popne malo više, pa da se vratimo nazad. Predzadnji dan smo radili jako zahtjevnu aklimatizaciju na 4.800 metara, da se tijelo adaptira na te visine. Imali smo blage simptome visinske, a onda smo imali dane odmora za konačni uspon koji kreće sa 5.100 i penjemo se na 5.642 metra, na zapadni vrh Elbrusa – kaže Popović za „Avaz“.

Dodaje da je tokom uspona o njihovim pripremama brinuo ruski vodič, a u ekipi je bila i doktorica, koja je i njemu pomogla u trenucima kad je osjećao glavobolju i mučninu.

- Imao sam glavobolje, mučninu, dijareju, izgubio sam snagu i ne bih se mogao popeti. U srijedu u dva iza ponoći krenuli smo na završni uspon pod čeonim lampama. Zbog lavina se mora krenuti kad su temperature niske. S vjetrom je to bilo oko -20 stepeni. Oko 8.15 ujutro smo uspješno, bez ikakvih problema, popeli vrh, spustili smo se oko 11 i u srijedu je završeno naše hodanje. Imali smo par dana da se okrijepimo. Kad smo se spustili krenulo je mnogo loše vrijeme u četvrtak i petak. Sto puta smo spomenuli kako je nas vrijeme poslužilo. Od jutros imam mnogo poziva i još uvijek ne znam ko je ekipa – kaže Popović.

Planinari PSD Zlatni ljiljan avionom iz Rusije stigli su u Istanbul, a juče oko 8.30 sletjeli su na Aerodrom Sarajevo.

- Svima nam je teško zbog ove tragedije. Ne znam još uvijek ni ko je u pitanju. Internet tamo ne radi, imaju restrikcije na mrežama, s porodicom se nisam mogao čuti dva dana. Nama su uslovi bili idealni, ovo što se desilo je potpuno oprečno onome što smo mi imali – ističe Popović.