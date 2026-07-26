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Srpske povratnike dočekale ratne zastave tzv. Armije BiH i precrtane ćiriličke oznake

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ATV redakcija
26.07.2026 09:44

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Српске повратнике дочекале ратне заставе тзв. Армије БиХ и прецртане ћириличке ознаке
Foto: Srna

Srpske povratnike i raseljene pri dolasku na zavičajni sabor u Krsnom Polju kod Maglaja na putu kroz bošnjačka naselja dočekale su ratne zastave takozvane Armije BiH i precrtane ćiriličke oznake, izjavio je Srni jedan od učesnika sabora teolog Nebojša Lazić.

On je naveo da put do srpskih sela vodi kroz bošnjačka naselja, gdje su sve oznake na ćirilici precrtane, dok su na stubovima rasvjete okačene ratne zastave takozvane Armije BiH.

Прецртан ћирилични натпис
Precrtan ćirilični natpis

"Pod tom zastavom su 1995. godine poharana srpska naselja na tom području", rekao je Lazić, koji potiče iz tih krajeva.

Заставе у Маглају
Zastave u Maglaju

On je istakao da je jučerašnji zavičajni sabori "Krsno Polje – Bakotić – Bočinja – Dolac" bio način da raseljena lica porijeklom sa ovih područja izraze solidarnost sa malobrojnim srpskim povratnicima koji su izloženi pritiscima.

Lazić je rekao da je sezona godišnjih odmora prilika da se brojna dijaspora prisjeti ugašenih ognjišta, ali je ukazao i na to da se srpska imovina prodaje u bescijenje.

U obraćanju učesnicima sabora Lazić je naveo da je rodni kraj jedan, da nema cijenu i da svaki čovjek vene bez svoga porijekla.

"To smo vidjeli 90-ih. Da bi sačuvali porodice, slave, ognjište, naši najmiliji su dali živote", istakao je Lazić.

Nažalost, kaže Lazić, neki u bescjenje prodaju imovinu, ne toliko iz velike nevolje koliko od te odsječenosti.

"Narod smo širokog srca. Od Gornjeg Ulišnjaka do Mećevića, ispred čije god kuće se svrati, domaćini iznose gostima sve što imaju i time pokazuju ko smo i šta smo", rekao je Lazić.

Sabor "Krsno Polje-Bakotić-Bočinja-Dolac" okupio je srpske povratnike i raseljena lica sa tog područja.

(Srna)

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ratna zastava

Armija BiH

Provokacija

Srbi povratnici

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