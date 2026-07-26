Koja je razlika između ljetnog i zimskog Aranđelovdana

Međutim, narod poznaje i zimski Aranđelovdan, koji se obilježava 21. novembra, pa je važno ukazati na suštinske crkvene razlike između ova dva praznika koje povezuje narodni naziv Aranđelovdan.

Postoje važne razlike između zimskog i ljetnjeg Aranđelovdana, kako po datumu, tako i po povodu i karakteru praznika. Zimski Aranđelovdan obilježava se 21. novembra, dok se ljetnji slavi 26. jula.

Zimski Aranđelovdan posvećen je Svetom arhangelu Mihailu. Iako mnogi za njegovo ime vezuju i ljetnji Aranđelovdan, treba naglasiti da je to pogrešno. SPC, naime, 26. jula proslavlja Sabor Svetog arhangela Gavrila, a taj dan se u narodu naziva ljetnjim Aranđelovdanom.

Na ovu važnu razliku ukazao je sveštenik Ivan Cvetković za portal Religija.republika.rs.

– I Sveti arhangel Mihailo i Sveti arhangel Gavrilo spadaju među najuzvišenije arhangele, bića najbliža Bogu, i treba proslavljati i jednog i drugog. Gavrilo je prvi uz arhangela Mihaila, koji je predvodnik anđela. Međutim, ne mogu se miješati ova dva praznika niti se, zbog narodnog naziva, oba vezivati samo za ime jednog arhangela. Sveti arhangel Gavrilo, koga obilježavamo 26. jula, blagovjesnik je koji je Bogorodici donio vijest o Hristovom rođenju, ali se u Svetom pismu pominje i kao vesnik drugih dobrih vijesti. Sveti arhangel Mihailo je prvi među arhangelima. Dakle, 26. jula i 21. novembra SPC proslavlja dva različita arhangela i ne treba ih miješati, ali oba treba slaviti – zaključuje otac Ivan.