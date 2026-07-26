Ovo je Mujo Pugonja, fojnički Robinzon: 20 godina živi sam u šumi, ima tri kuće, a dvije su na točkovima

Fojnički Robinzon u početku je spavao pod granama jela i borova bez igdje ičega.

Mujo Pugonja iz Fojnice dvadeset godina živi životom Robinzona. Obožava planinu Vranicu pa je uz porodičnu kuću u kojoj živi preko zime napravio još dvije drvene kućice na točkovima.

Jednu je smjestio na Vlašku ravan, a drugu na Prokoško jezero. Udaljene su jedna od druge oko pet kilometara. Ove dvije kućice su djelo Mujinih ruku i pokretne su. Uz pomoć Golfa premješta ih i vozi kuda poželi.

Fojnički Robinzon u početku je spavao pod granama jela i borova bez igdje ičega. Onda odluči napraviti drvene kućice i postaviti na planinu Vranicu.

Posjetili smo ga u obje kućice u kojima ima sve potrebno za život u prirodi. Od šporeta do kreveta. Sprema sebi hranu, pere garderobu, a vodu donosi sa obližnjeg izvora na Vlaškoj ravni, piše Avaz

Na Prokoškom jezeru svjetlo i radio pali strujom iz automobilskog akumulatora. Jako je zadovoljan svojim životom ali jedino žali što nema njegove generacije, odnosno ljudi s kojima bi mogao prošetati planinom, popričati, popiti kafu ili nešto ljuto. Mujo je radni vijek proveo u jednoj firmi vozeći velike radne strojeve. Buka strojeva još mu "živi u glavi" ali kako vrijeme odmiče stišava se na njegovo zadovoljstvo.

Reportažu Srećka Stipovića možete pogledati u videoprilogu: