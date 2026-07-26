Golubović: Stvaramo uslove za razvoj mladih talenata

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je Srni da veliko interesovanje učenika ukazuje na stvarnu potrebu za osnivanjem područnog odjeljenja muzičke škole u Rogatici, čime će djeci biti omogućeno da kvalitetno muzičko obrazovanje stiču u svojoj lokalnoj zajednici, bez svakodnevnih putovanja u druga mjesta.

Golubović je istakao da je cilj Ministarstva da prepozna i podrži talente mladih, te da im stvori uslove za njihov dalji razvoj i istovremeno doprinese obogaćivanju kulturnog života Rogatice.

"U opštini postoje mladi ljudi koji imaju talenat, potencijal i želju da se muzički obrazuju, zbog čega je osnivanje područnog odjeljenja muzičke škole opravdano i važno za dalji razvoj obrazovanja i kulture u Rogatici", rekao je Golubović.

On je pojasnio da je, prema dostavljenom elaboratu, inicijativa pokrenuta zbog nepostojanja muzičkog obrazovanja u Rogatici, dok učenici iz ove opštine muzičku školu trenutno pohađaju u Foči i Istočnom Sarajevu, uz putovanje koje traje oko 60 minuta u jednom smjeru.

"Otvaranjem područnog odjeljenja bili bi stvoreni uslovi da učenici svoje talente razvijaju u mjestu u kojem žive, ali i da se u narednom periodu dodatno obogati kulturni život Rogatice", rekao je Golubović.

Podsjetio je da na području Rogatice djeluju javne ustanove Centar za kulturu i sport "Radenko Mišević", Narodna biblioteka "Vojislav Lubarda" i Kulturno-umjetničko društvo "Sretenje", u okviru kojih se mladi Rogatičani bave muzikom, ali uglavnom na amaterskom nivou.

Ministarstvo prosvjete i kulture primilo je zahtjev Škole za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo, sa inicijativom za osnivanje i početak rada područnog odjeljenja na području opštine Rogatica.

Uz inicijativu opštine Rogatica dostavljen je i elaborat o opravdanosti osnivanja područnog odjeljenja, kao i rezultati ankete, prema kojima je za pohađanje muzičke škole zainteresovano oko 207 učenika uzrasta od pet do devet godina.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o inicijativi za osnivanje i početak rada područnog odjeljenja Škole za osnovno muzičko obrazovanje, Istočno Novo Sarajevo, na području opštine Rogatica i zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture da provede proceduru osnivanja područnog odjeljenja u Rogatici, kao sastavnog dijela Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Istočnom Novom Sarajevu, prenosi Srna.