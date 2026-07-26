Orlić: Strašna tragedija na Elbrusu, na vezi smo sa Ministarstvom za vanredne situacije Rusije

Foto: Facebook / Ivan Orlic

Pet državljana BiH poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Kako javljaju ruski portali, tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5.100 metara nadmorske visine.

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