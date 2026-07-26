Orlić: Strašna tragedija na Elbrusu, na vezi smo sa Ministarstvom za vanredne situacije Rusije

Autor:ATV redakcija
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Pet državljana BiH poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Kako javljaju ruski portali, tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5.100 metara nadmorske visine.
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Preživjela su dva člana grupe.
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Ambasada BiH u Moskvi u stalnom je kontaktu sa nadležnim ruskim službama.
- Na vezi smo sa Ministarstvom inostranih poslova i Ministarstvom za vanredne situacije i aktivno pratimo razvoj događaja. Službenih informacija još uvijek nemamo i u ovom trenutku ne možemo ništa potvrditi. Strašna tragedija – rekao je za Avaz ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić.
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