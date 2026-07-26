Kina: Zbog tajfuna evakuisano više od 700.000 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Vlasti južne kineske provincije Guangdong evakuisale su više od 710.000 ljudi zbog tajfuna "Hongkia", navodi list "Nanfang dejli".
Većina ljudi je privremeno raseljena u gradovima Huejdžou /205.000/ i Šanvej /192.000/.
Ranije je pokrajinski štab za kontrolu poplava i suša saopštio da je evakuisano 340.000 ljudi.
Tajfun "Hongkia" sa brzinom vetra od 45 metara u sekundi pogodio je Guangdong rano jutros.
Ciklon se kreće na sjever i postepeno slabi, a obilne kiše se očekuju u provincijama Guangdong, Đangsi i Hunan, prenosi Srna.
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