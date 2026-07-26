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Kina: Zbog tajfuna evakuisano više od 700.000 ljudi

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ATV redakcija
26.07.2026 09:55

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На овој фотографији коју је објавила новинска агенција Синхуа, снимљеној дроном, виде се рибарски чамци који су склоњени у луку уочи тајфуна Ноул у Посебној зони сарадње Шенџен–Шанвеј, у јужној кинеској провинцији Гуангдунг, у суботу, 25. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Lu Hanxin/Xinhua via AP

Vlasti južne kineske provincije Guangdong evakuisale su više od 710.000 ljudi zbog tajfuna "Hongkia", navodi list "Nanfang dejli".

Većina ljudi je privremeno raseljena u gradovima Huejdžou /205.000/ i Šanvej /192.000/.

Ranije je pokrajinski štab za kontrolu poplava i suša saopštio da je evakuisano 340.000 ljudi.

Tajfun "Hongkia" sa brzinom vetra od 45 metara u sekundi pogodio je Guangdong rano jutros.

Ciklon se kreće na sjever i postepeno slabi, a obilne kiše se očekuju u provincijama Guangdong, Đangsi i Hunan, prenosi Srna.

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Kina

Tajfun

nevrijeme

Oluja

evakuacija

Tajfun Hongkia

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