Kina: Zbog tajfuna evakuisano više od 700.000 ljudi

Vlasti južne kineske provincije Guangdong evakuisale su više od 710.000 ljudi zbog tajfuna "Hongkia", navodi list "Nanfang dejli".

Većina ljudi je privremeno raseljena u gradovima Huejdžou /205.000/ i Šanvej /192.000/.

Ranije je pokrajinski štab za kontrolu poplava i suša saopštio da je evakuisano 340.000 ljudi.

Tajfun "Hongkia" sa brzinom vetra od 45 metara u sekundi pogodio je Guangdong rano jutros.

Ciklon se kreće na sjever i postepeno slabi, a obilne kiše se očekuju u provincijama Guangdong, Đangsi i Hunan, prenosi Srna.