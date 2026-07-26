Bjesne požari u Francuskoj i Španiji, evakuisano više od 300.000 ljudi

Vatrogasci ulažu velike napore da obuzdaju požare na jugozapadu Francuske dok snažni vjetrovi potiskuju plamen ka gradu Bordou, a jedan zvaničnik navodi da su „daleko od toga da požar stave pod kontrolu”.

Više od 300.000 ljudi u Francuskoj i Španiji pobjeglo je od požara koji bjesne danima, dok vjetrovi i visoke temperature otežavaju napore da se oni stave pod kontrolu.

U Španiji, gdje je proglašeno vanredno stanje, promjena vremenskih uslova pomogla je vatrogascima u okolini Madrida.

Španski premijer Pedro Sančez priznao je da predstoje "složena vremena". U međuvremenu, vlasti u Valensiji potvrdile su smrt jednog muškarca u požaru.

Prema izvještajima lokalnih medija, vatrogasci su pronašli mrtvog muškarca (za koga se vjeruje da je bio u osamdesetim godinama) u njegovom automobilu dok su gasili požar u klisuri Salt de l'Aigva u Manisesu.

U Francuskoj je kasno u subotu naređena evakuacija za još 55.000 ljudi, čime je ukupan broj evakuisanih u jugozapadnim regijama Žironda i Land dostigao oko 250.000.

Vatrogasci se bore da obuzdaju požare oko Bordoa

Kapetan vatrogasaca Nikolas Braz izjavio je za novinsku agenciju AFP da je požar stvorio „sopstvene vjetrove – uključujući i vrtloge”, dodajući da je ponašanje vatre bilo „nepredvidivo i nekontrolisano”.

Francuska je mobilisala vojsku da pomogne u reagovanju, a dodatna pojačanja vojske poslata su da pomognu vatrogascima čišćenjem žbunja i stvaranjem protivpožarnih prosjeka.

Predsjednik Emanuel Makron rekao je da će Francuska „obnoviti“ grad i da će njegova vlada „biti tu koliko god bude potrebno“.

Vjetar je u subotu duvao dim prema gradu Bordou, a ljudi su prijavili oštar miris u vazduhu. U Sent-Oben-de-Medoku, stanovnici koji su se evakuisali rekli su da je situacija stresna, a jedan mještanin ju je opisao kao katastrofu.

Makron će održati hitan sastanak sa ministrima dok širom zemlje bjesni oko 30 požara – situacija za koju je vlada rekla da je potpuno bez presedana. U Španiji, požari su se nastavili u blizini Madrida.

"Danas smo prilično pesimističniji nego što smo bili juče", rekao je ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska, dodajući da "vremenski uslovi uopšte nisu pomogli."

Opisujući situaciju kao složenu, rekao je da se očekuje da će udari vjetra potisnuti požar ka jugu.

Posljedice požara

Prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, od izbijanja šumskih požara u Španiji evakuisano je skoro 60.000 ljudi iz regiona Madrida i Avile, dok je više od 28.000 ljudi i dalje ograničeno na boravak u svojim domovima.

Kasno u subotu naređena je evakuacija i za najmanje osam opština u blizini Toleda, mada nije bilo jasno koliko je ljudi time obuhvaćeno.

Sančez je izjavio da je ove godine u Španiji izgorjelo 130.000 hektara zemljišta, što premašuje godišnji prosjek od 100.000 hektara zabilježen u toj zemlji tokom posljednje decenije.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjes rekao je da je širom zemlje od početka 2026. godine izgorjelo 98.000 hektara.

U međuvremenu, u Italiji je na ostrvu Sicilija izbilo više od 350 požara – uključujući 10 velikih požara – što je dovelo do evakuacije stanovništva, saopštio je šef Civilne zaštite Sicilije.

Francuska je aktivirala mehanizam civilne zaštite i dobiće avione za gašenje požara, uključujući tri aviona tipa "kanader" iz Hrvatske i dva aviona "er traktor" iz Portugalije, kao i helikoptere "blek hok" iz Češke i Slovačke, uz 40 pripadnika rumunskog tima za gašenje šumskih požara.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je iz flote EU za gašenje požara u Francusku i Španiju takođe upućeno 11 aviona i helikoptera.

(RTS)