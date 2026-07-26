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Kojić: Spriječiti prodaju hotela "Monument", ne smijemo okretati glavu od srpskih žrtava

26.07.2026 09:51

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Којић: Спријечити продају хотела "Монумент", не смијемо окретати главу од српских жртава
Foto: Tripadvisor/AnitaYvonne09

Prodaju hotela "Monument" na Kozari moramo spriječiti, ne smijemo okretati glavu od svojih žrtava, rekao je direktor Memorijalnog centra Bratunac Branimir Kojić.

- Kozara i Podrinje su istorijski proživjeli isto. I u Podrinju je bilo velikih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, a svi vrlo dobro znamo šta se dešavalo na Kozari. Kozara ima ogroman značaj za Republiku Srpsku - istakao je Kojić za RTRS.

Naveo da su Srebrenica, Prijedor i Brčko tri tačke gdje se želi oslabiti Republika Srpska.

- Navešću primjer. Zgrada bivše betonare u Potočarima je prodata Islamskoj zajednici. Možda će to sutra pripojiti Memorijalnom centru u Potočarima. Pa će tražiti da Potočari postanu opština - naveo je Kojić.

Istakao je da je cilj da se srpski narod raseli.

- Tako je i sa hotelom Monumental, isti je cilj. Pokušava se oteti imovina Srpske. Uspjeli smo se institucionalno odbraniti, ali sada su krenuli novcem - izjavio je Kojić.

Poručio je da se imovina mora sačuvati.

- Ako znamo da je 23.000 djece sa Kozare odvedeno logor, onda ne smijemo dozvoliti da se proda ni grumen zemlje - jasan je Kojić.

Naglasio je da srpske žrtve ne smiju biti uzaludne.

- Njima je cilj da kupe imovinu i da naprave islamske centre. U Potočarima imaju dva islamska centra i još pokušavaju da revidiraju istoriju - naveo je Kojić.

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Hotel Monument

Branimir Kojić

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