Kojić: Spriječiti prodaju hotela "Monument", ne smijemo okretati glavu od srpskih žrtava

Prodaju hotela "Monument" na Kozari moramo spriječiti, ne smijemo okretati glavu od svojih žrtava, rekao je direktor Memorijalnog centra Bratunac Branimir Kojić.

- Kozara i Podrinje su istorijski proživjeli isto. I u Podrinju je bilo velikih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, a svi vrlo dobro znamo šta se dešavalo na Kozari. Kozara ima ogroman značaj za Republiku Srpsku - istakao je Kojić za RTRS.

Naveo da su Srebrenica, Prijedor i Brčko tri tačke gdje se želi oslabiti Republika Srpska.

- Navešću primjer. Zgrada bivše betonare u Potočarima je prodata Islamskoj zajednici. Možda će to sutra pripojiti Memorijalnom centru u Potočarima. Pa će tražiti da Potočari postanu opština - naveo je Kojić.

Istakao je da je cilj da se srpski narod raseli.

- Tako je i sa hotelom Monumental, isti je cilj. Pokušava se oteti imovina Srpske. Uspjeli smo se institucionalno odbraniti, ali sada su krenuli novcem - izjavio je Kojić.

Poručio je da se imovina mora sačuvati.

- Ako znamo da je 23.000 djece sa Kozare odvedeno logor, onda ne smijemo dozvoliti da se proda ni grumen zemlje - jasan je Kojić.

Naglasio je da srpske žrtve ne smiju biti uzaludne.

- Njima je cilj da kupe imovinu i da naprave islamske centre. U Potočarima imaju dva islamska centra i još pokušavaju da revidiraju istoriju - naveo je Kojić.