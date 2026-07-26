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Detalji horora na Elbrusu: Stradala dva pripadnika GSS-a Zenica, uhvatila ih strašan oluja

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ATV redakcija
26.07.2026 10:37

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Детаљи хорора на Елбрусу: Страдала два припадника ГСС-а Зеница, ухватила их страшан олуја
Foto: pexels / Nikita Šelaйkin

Pet državljana BiH stradalo je na Elbrusu tokom planinarenja. Kako saznaje portal "Avaza", među njima su i dva pripadnika GSS-a iz Zenice.

Na osnovu informacija do kojih je došao ovaj portal, među stradalim planiranima, je bilo i iskusnijih planinara koji su ranije osvajali različite vrhove, ali i onih koji nisu išli na takve visine.

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"Bili su članovi koji su već više puta penjali razne vrhove. S njima su bili i oni koji nisu bili na nekim takvim visinama, ali bez obzira na sve, uhvatila ih je strašna oluja. Ne mogu vam više detalja reći, i mi smo zaista u šoku. Moramo obavijestiti i članove porodice", kazao je sagovornik za Avaz.

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Tagovi :

Elbrus planina

Alpinisti iz BiH

Rusija

nesreća

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