Detalji horora na Elbrusu: Stradala dva pripadnika GSS-a Zenica, uhvatila ih strašan oluja

Autor:ATV redakcija
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Pet državljana BiH stradalo je na Elbrusu tokom planinarenja. Kako saznaje portal "Avaza", među njima su i dva pripadnika GSS-a iz Zenice.
Na osnovu informacija do kojih je došao ovaj portal, među stradalim planiranima, je bilo i iskusnijih planinara koji su ranije osvajali različite vrhove, ali i onih koji nisu išli na takve visine.
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"Bili su članovi koji su već više puta penjali razne vrhove. S njima su bili i oni koji nisu bili na nekim takvim visinama, ali bez obzira na sve, uhvatila ih je strašna oluja. Ne mogu vam više detalja reći, i mi smo zaista u šoku. Moramo obavijestiti i članove porodice", kazao je sagovornik za Avaz.
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