Osam osoba povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći kod Mostara, među njima i troje djece

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak naveče na magistralnom putu M-17, kod skretanja za Zračnu luku Mostar, povrijeđeno je osam osoba.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, nesreća se dogodila oko 19:30 sati, a učestvovala su dva putnička vozila - Mercedes kojim je upravljao J.C. (1995.) i Opel za čijim volanom je bio M.G. (1999.).

Oba vozača zadobila su lakše tjelesne povrede, kao i njihovi saputnici. U vozilu Mercedes lakše su povrijeđeni B.C. (2002.), te tri maloljetne osobe rođene 2010., 2022. i 2024. godine.

U vozilu Opel lakše povrede zadobili su B.V. (1999.) i J.J. (2000.).

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Zbog nesreće saobraćaj se na ovoj dionici od 19:30 do 21:30 sati odvijao usporeno, jednom saobraćajnom trakom naizmjenično. Policijski službenici obavili su uviđaj i rade na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do nesreće, prenosi Avaz.