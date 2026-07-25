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Vlada izdvojila 4,8 miliona KM: Foča uskoro dobija savremeni administrativni centar Medicinskog fakulteta

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 12:17

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Влада издвојила 4,8 милиона КМ: Фоча ускоро добија савремени административни центар Медицинског факултета
Foto: screenshot

Za mjesec dana počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata za razvoj visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. Počinje izgradnja Simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Foči.

Kako navode iz Vlade, vrijednost projekta iznosi 6.867.026 KM, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 4.867.026 KM. 2.000.000 KM obezbijedio je Medicinski fakultet Foča iz vlastitih sredstava.

Novi objekat, površine oko 2.500 kvadratnih metara, imaće tri sprata i podzemnu garažu, a donijeće savremene uslove za nastavu, praktičnu obuku i rad administrativnih službi.

U okviru centra biće izgrađeni: savremene učionice i veliki amfiteatar, simulacione sale za sticanje kliničkih vještina, smještajni kapaciteti za studente i nastavnike u programima međunarodne razmjene.

Simulacioni centar biće dostupan i za komercijalnu upotrebu, što će doprinijeti daljem razvoju Medicinskog fakulteta, jačanju kvaliteta nastave i većoj međunarodnoj prepoznatljivosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Savremena medicinska obuka, bolji uslovi za studente i nastavnike i novi iskorak u razvoju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj!

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