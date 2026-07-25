Požar u Humu i Kotezima pod kontrolom

Autor:Teodora Bjelogrlić
Komentari:0
Jutros je stanje na požarištim Hum i Kotezima stabilno i pod potpunom kontrolom.
Tokom noći su nadzor vršili pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i DVD Zupci. Nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara.
Apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama.
Gradovi i opštine
Pod kontrolom požar u selu Kotezi, vatra ne ugrožava domaćinstva
Situaciju i dalje pratimo i ostajemo u pripravnosti za pravovremenu reakciju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
16 h0
Svijet
15 h0
Svijet
12 h0
Gradovi i opštine
18 h0
Gradovi i opštine
12 h0
Gradovi i opštine
14 h0
Gradovi i opštine
16 h0
Gradovi i opštine
18 h0
Najnovije
10
58
10
54
10
54
10
48
10
40
Trenutno na programu