Požar u Humu i Kotezima pod kontrolom

Jutros je stanje na požarištim Hum i Kotezima stabilno i pod potpunom kontrolom.

Tokom noći su nadzor vršili pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i DVD Zupci. Nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara.

Apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama.

Gradovi i opštine Pod kontrolom požar u selu Kotezi, vatra ne ugrožava domaćinstva

Situaciju i dalje pratimo i ostajemo u pripravnosti za pravovremenu reakciju.