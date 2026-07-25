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Požar u Humu i Kotezima pod kontrolom

Autor:

Teodora Bjelogrlić
25.07.2026 08:05

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Пожар у Хуму и Котезима под контролом
Foto: ATV

Jutros je stanje na požarištim Hum i Kotezima stabilno i pod potpunom kontrolom.

Tokom noći su nadzor vršili pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i DVD Zupci. Nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara.

Apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama.

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Situaciju i dalje pratimo i ostajemo u pripravnosti za pravovremenu reakciju.

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Tagovi :

požar

Trebinje

Vatrogasci

vatra

Kotezi

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