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U Srpskoj rođene 33 bebe

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 09:07

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Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.
Foto: pexels/Anastasiya Gepp

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 33 bebe - 14 djevojčica i 19 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, potom u Bijeljini pet, u Doboju i Zvorniku po tri, u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Prijedoru, Foči, Trebinju i Gradišci po jedna.

U Banjaluci je rođeno po sedam djevojčica i dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i dva dječaka, u Doboju i Zvorniku po jedna djevojčica i po dva dječaka, u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i jedan dječak, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Gradišci po dječak.

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