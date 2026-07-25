U Srpskoj rođene 33 bebe

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 33 bebe - 14 djevojčica i 19 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, potom u Bijeljini pet, u Doboju i Zvorniku po tri, u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Prijedoru, Foči, Trebinju i Gradišci po jedna.
U Banjaluci je rođeno po sedam djevojčica i dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i dva dječaka, u Doboju i Zvorniku po jedna djevojčica i po dva dječaka, u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i jedan dječak, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Gradišci po dječak.
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