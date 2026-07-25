Njemačka industrija na koljenima: Mjesečno gube oko 15.000 radnih mjesta

Ona je rekla agenciji DPA da je situacija za njemačku industriju kritična, ali da postoji mnogo prilika da se stvari preokrenu.

"Inovacije su odavno prioritet za mnoge kompanije", naglasila je Gonerova i izdvojila vještačku inteligenciju kao oblast od vitalnog značaja.

Ona je istakla da geopolitička dešavanja, poput carinske politike SAD i rastuće industrijske dominacije Kine, takođe opterećuju njemačku industriju.

BDI predstavlja oko 100.000 kompanija, koje zajedno zapošljavaju više od osam miliona radnika, prenosi Srna.