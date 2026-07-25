Saudijska Arabija žestoko napala Jemen

Saudijska Arabija izvela je u petak vazdušne napade na jemensku provinciju Hodeidu, koja se nalazi pod kontrolom Huta.

Televizija Al Masira (Al-Masirah), koja je pod kontrolom Huta, objavila je da su saudijski udari bili usmjereni na objekte telekomunikacionih vlasti i ostrvo Kamaran. Detalji o eventualnim žrtvama ili razmjerama materijalne štete još nisu poznati.

Napadi su uslijedili samo nekoliko časova nakon što su saudijski državni mediji objavili da je brod „NCC Masa“ (NCC Masa), koji je u saudijskom vlasništvu, pretrpio manja oštećenja trupa tokom plovidbe Crvenim morem.

Brod je nakon incidenta nastavio putovanje, pošto su vlasti potvrdile da je bezbjedan za plovidbu.

Dan ranije, Huti su preuzeli odgovornost za napade na još dva saudijska broda, „Encelu“ (Encela) i „Lejliju“ (Laylia), upotrebljavajući balističke i krstareće rakete, kao i dronove.

Huti proglasili pomorsku blokadu

Ovi incidenti dogodili su se neposredno nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova koji prolaze kroz strateški važan moreuz Bab el Mandeb.

Grupa je uputila i oštro upozorenje komercijalnim operaterima:

„Svi komercijalni brodovi treba da izbjegavaju saudijske luke. Svaki brod koji tamo utovaruje ili istovaruje teret može postati vojna meta, bez obzira na njegovu nacionalnost ili krajnje odredište.“

Huti su blokadu najavili 20. jula, optužujući Rijad da nameće sopstvenu blokadu područjima Jemena koja su pod kontrolom međunarodno priznate vlade.

Međutim, Saudijska Arabija odbacila je ove optužbe, navodeći zvanične podatke prema kojima su jemenske luke Hodeida, Salif i Ras Isa u prvoj polovini 2026. godine primile više od 300 brodova sa hranom, gorivom i građevinskim materijalom.

Iz Rijada tvrde da Saudijska Arabija nastavlja da pruža humanitarnu i ekonomsku pomoć Jemenu. Dodali su da su „trenutne aktivnosti usmjerene isključivo na sprovođenje restrikcija Ujedinjenih nacija, s ciljem sprečavanja krijumčarenja oružja“.

Najavljene dodatne bezbjednosne mjere

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je počela da sprovodi dodatne bezbjednosne mjere za plovila koja prolaze kroz Bab el Mandeb i upozorila da će „odlučno odgovoriti na svaku prijetnju pomorskoj plovidbi“.

Huti su u petak naknadno demantovali navode da su u potpunosti zatvorili moreuz Bab el Mandeb, pojašnjavajući da su njihove pomorske mjere usmjerene isključivo na brodove povezane sa Saudijskom Arabijom, a ne na sva plovila koja prolaze ovim međunarodnim plovnim putem.

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