Venecuela napušta Međunarodni krivični sud

Venecuela je formalno obavijestila Ujedinjene nacije o neopozivoj odluci da se povuče iz Međunarodnog krivičnog suda (International Criminal Court – ICC), koji je godinama vodio istragu protiv pripadnika njenih oružanih snaga i drugih zvaničnika, saopštio je u petak venecuelanski ministar spoljnih poslova.

Vlada je kao obrazloženje navela „geografsku pristrasnost“ Suda, čije su istrage u nesrazmjerno većoj mjeri usmjerene na zemlje globalnog juga, posebno države Afrike i Latinske Amerike, rekao je ministar Feliks Plasensija.

„Međunarodni krivični sud je toliko politizovan kako bi napadao venecuelanski narod i državu, zbog čega više nemamo povjerenja u tu instituciju“, izjavila je vršiteljka dužnosti predsjednika Delsi Rodrigez.

Nacionalna skupština otvorila put za povlačenje

Ovaj potez bio je očekivan, s obzirom na to da je Nacionalna skupština u decembru prošle godine usvojila zakone kojima je otvoren put za povlačenje iz Suda.

Međunarodni krivični sud osnovan je radi procesuiranja ratnih zločina.

Sud je 2020. godine saopštio da postoji osnovana sumnja da su pojedini venecuelanski zvaničnici, pripadnici oružanih snaga i provladini akteri počinili zločine protiv čovječnosti koji datiraju iz 2017. godine ili ranijeg perioda.

Glavni tužilac Karim Kan otvorio je zvaničnu istragu nedugo nakon stupanja na dužnost 2021. godine. Sud je u januaru prošle godine zatvorio kancelariju u Karakasu zbog izostanka saradnje venecuelanske vlade, koju je tada predvodio predsjednik Nikolas Maduro.

Kan razriješen istog dana

Venecuela se povukla iz Suda istog dana kada su njegove članice glasale o razrješenju Kana sa mjesta glavnog tužioca zbog optužbi za seksualno zlostavljanje, koje on odbacuje.

Dva anonimna izvora agencije Rojters navela su da su za njegovo razrješenje glasale 82 od ukupno 125 država.

Maduro uhapšen, Venecuela u tranziciji

Povlačenje se događa usred postmadurovske tranzicije, nakon što su američke snage u januaru ove godine upale u Venecuelu, uhapsile Madura i odvele ga u Sjedinjene Američke Države, gdje se suočava sa optužbama za trgovinu drogom.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u petak da Venecuela još nije spremna za održavanje izbora, ali je pohvalio rukovodstvo privremene predsjednice Rodrigez.

„Kada je riječ o izborima u Venecueli, još nisu potpuno spremni za njih, ali ostvaren je veliki napredak. Delsi radi fantastičan posao“, rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

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