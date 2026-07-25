Vjenčala se u podne, porodila se 3 sata kasnije

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Zanimljivu priču podijelila je djevojka Vanja Vasić na Tiktoku i pobrala milione pregleda.
Vanja je objavila snimak iz matične kancelarije sa vjenčanja koje je počelo u 12 časova, a tri sata kasnije rodila je sina Boška.
Ovu lijepu i zanimljivu priču pogledalo je preko milion korisnika na Tiktoku i 400.000 na Instagramu.
U objavi na kojoj se vidi trenutak kada mladi bračni par i budući roditelji sklapaju brak, Vanja jedva može da stoji. U opisu snimka navela je "Matičarka je jedva pristala da nas vjenča".
Matičarka na snimku koji Vanja objavljuje izgovara: Čestitam i vodite je odmah u bolnicu
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