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Idete u Grčku na more? Obratite pažnju, carinicu su u štrajku

25.07.2026 09:56

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Саламина, острво у Грчкој
Foto: Sman Younas / Pexels

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo je da je za ponedjeljak, 27. jul, najavljen štrajk grčkih carinika na tri granična prelaza sa Sjevernom Makedonijom – Evzoni, Dojran i Niki.

Štrajk će trajati od pet do devet časova, odnosno od šest do deset sati po grčkom vremenu.

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Putnička vozila će u tom periodu moći da prolaze preko graničnih prelaza na svakih deset minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen za ulazak i izlazak iz Grčke.

MUP Severne Makedonije navodi da je te informacije dobio od nadležnih organa Republike Grčke, prenose mediji.

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Tagovi :

Grčka

carina

Sjeverna Makedonija

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