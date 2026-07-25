Idete u Grčku na more? Obratite pažnju, carinicu su u štrajku

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo je da je za ponedjeljak, 27. jul, najavljen štrajk grčkih carinika na tri granična prelaza sa Sjevernom Makedonijom – Evzoni, Dojran i Niki.

Štrajk će trajati od pet do devet časova, odnosno od šest do deset sati po grčkom vremenu.

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Putnička vozila će u tom periodu moći da prolaze preko graničnih prelaza na svakih deset minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen za ulazak i izlazak iz Grčke.

MUP Severne Makedonije navodi da je te informacije dobio od nadležnih organa Republike Grčke, prenose mediji.