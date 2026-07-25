Logo

Osam ljudi, uključujući šestoro djece, nađeno mrtvo u požaru u kući

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 10:54

Komentari:

0
Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.
Foto: pexels/Anna Kester

Vatrogasci koji su intervenisali zbog požara u porodičnoj kući u američkoj saveznoj državi Mičigen pronašli su osam tijela, među kojima je bilo šestoro djece. Kod pojedinih žrtava uočene su prostrelne rane, saopštile su vlasti u petak.

Kapetan kancelarije šerifa okruga Otava, Džejk Sparks, opisao je slučaj kao „veoma složen“ i rekao da je istraga još u toku.

Incident se dogodio u petak u mjestu Grand Hejven Taunšip, na obali jezera Mičigen, zapadno od grada Grand Rapidsa.

Vatrogasci su prvi put izašli na teren u jutarnjim satima nakon prijave da se u tom području osjeća miris dima, ali tada nisu uspjeli da pronađu izvor požara.

Nekoliko sati kasnije ponovo su pozvani zbog prijave da se iz jedne kuće vidi bijeli dim. Kada su ušli u objekat kako bi ugasili vatru, zatekli su jeziv prizor.

„Kada su ušli unutra, primjetili su da se u kući nalazi više preminulih osoba“, rekao je Sparks novinarima.

Ukupno je pronađeno osam tijela, među kojima je šestoro djece za koju se vjeruje da su bila uzrasta između pet i 15 godina. Vlasti navode da identitet svih žrtava još nije zvanično potvrđen.

U kući su pronađena i tijela dvije odrasle osobe.

илу-пожар-гашење ватре-ватрогасци

Svijet

Francuska zatražila pomoć u gašenju požara: Evakuisano više od 10.000 ljudi

Prema prvim informacijama, svi stradali najvjerovatnije su članovi iste porodice.

Sparks je rekao da su kod pojedinih žrtava pronađene prostrelne rane, ali da za sada nije poznato koliko je osoba bilo upucano.

Tačan uzrok smrti još nije utvrđen. Obdukcije bi trebalo da budu završene tokom vikenda.

Istražitelji razmatraju mogućnost da je požar podmetnut, kao i da je riječ o ubistvu i samoubistvu, ali naglašavaju da je istraga tek u početnoj fazi.

Za sada vlasti ne tragaju za osumnjičenima koji nisu bili u kući, iako ističu da se taj zaključak može promeniti kako istraga bude napredovala.

„Ne želim da donosim preuranjene zaključke u ovom trenutku“, rekao je Sparks.

Na mjestu tragedije pomažu i istražitelji za podmetanje požara iz državne policije Mičigena. Prema dosadašnjim saznanjima, požar je izbio unutar kuće, ali tačno mjesto nastanka i uzrok još nisu utvrđeni.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

porodica

Djeca

Amerika

Komentari (0)

Pročitajte više

Пожар у Хуму и Котезима под контролом

Gradovi i opštine

Požar u Humu i Kotezima pod kontrolom

7 h

0
Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Svijet

Više od 100.000 ljudi evakuisano zbog velikih požara u Španiji i Francuskoj

16 h

0
Као на фронту: Репортерка се припремала за јављање уживо, а онда је експлодирало!

Svijet

Kao na frontu: Reporterka se pripremala za javljanje uživo, a onda je eksplodiralo!

19 h

0
Авион за гашење пожара избацује воду док се бори против шумских пожара у Аресу, на западу Француске, у петак, 24. јула 2026. године.

Svijet

Vatrena stihija pustoši Francusku i Španiju – evakuisane desetine hiljada ljudi

21 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Када ја одем, сви ћете банкротирати

Svijet

Tramp: Kada ja odem, svi ćete bankrotirati

4 h

0
Јако невријеме на улицама Грчке

Svijet

Nevrijeme širom Grčke: Jaka oluja pogodila Atinu, zabilježeno desetine hiljada udara groma

4 h

0
Градилиште је простор на којем се изводе грађевински радови на изградњи, доградњи, реконструкцији или уклањању објеката. То је строго регулисана и опасна зона у којој се сусрећу различити профили радника, тешка механизација и велике количине грађевинског материјала.

Svijet

Njemačka industrija na koljenima: Mjesečno gube oko 15.000 radnih mjesta

5 h

0
Саламина, острво у Грчкој

Svijet

Idete u Grčku na more? Obratite pažnju, carinicu su u štrajku

5 h

0

  • Najnovije

15

18

Prijetnja po predsjednikov život: Tramp promijenio avion?

15

17

Ovo su najljepša muška i ženska imena na svijetu: Jedno je kod nas posebno popularno

14

59

Sutra toplo, u pojedinim dijelovima pljuskovi

14

56

Policija slučajno pronašla 15 kg droge na aerodromu u Zagrebu, uhapšena žena

14

54

Tri horoskopska znaka koja zrače harizmom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima