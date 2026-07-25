Osam ljudi, uključujući šestoro djece, nađeno mrtvo u požaru u kući

Vatrogasci koji su intervenisali zbog požara u porodičnoj kući u američkoj saveznoj državi Mičigen pronašli su osam tijela, među kojima je bilo šestoro djece. Kod pojedinih žrtava uočene su prostrelne rane, saopštile su vlasti u petak.

Kapetan kancelarije šerifa okruga Otava, Džejk Sparks, opisao je slučaj kao „veoma složen“ i rekao da je istraga još u toku.

Incident se dogodio u petak u mjestu Grand Hejven Taunšip, na obali jezera Mičigen, zapadno od grada Grand Rapidsa.

Vatrogasci su prvi put izašli na teren u jutarnjim satima nakon prijave da se u tom području osjeća miris dima, ali tada nisu uspjeli da pronađu izvor požara.

Nekoliko sati kasnije ponovo su pozvani zbog prijave da se iz jedne kuće vidi bijeli dim. Kada su ušli u objekat kako bi ugasili vatru, zatekli su jeziv prizor.

„Kada su ušli unutra, primjetili su da se u kući nalazi više preminulih osoba“, rekao je Sparks novinarima.

Ukupno je pronađeno osam tijela, među kojima je šestoro djece za koju se vjeruje da su bila uzrasta između pet i 15 godina. Vlasti navode da identitet svih žrtava još nije zvanično potvrđen.

U kući su pronađena i tijela dvije odrasle osobe.

Svijet Francuska zatražila pomoć u gašenju požara: Evakuisano više od 10.000 ljudi

Prema prvim informacijama, svi stradali najvjerovatnije su članovi iste porodice.

Sparks je rekao da su kod pojedinih žrtava pronađene prostrelne rane, ali da za sada nije poznato koliko je osoba bilo upucano.

Tačan uzrok smrti još nije utvrđen. Obdukcije bi trebalo da budu završene tokom vikenda.

Istražitelji razmatraju mogućnost da je požar podmetnut, kao i da je riječ o ubistvu i samoubistvu, ali naglašavaju da je istraga tek u početnoj fazi.

Za sada vlasti ne tragaju za osumnjičenima koji nisu bili u kući, iako ističu da se taj zaključak može promeniti kako istraga bude napredovala.

„Ne želim da donosim preuranjene zaključke u ovom trenutku“, rekao je Sparks.

Na mjestu tragedije pomažu i istražitelji za podmetanje požara iz državne policije Mičigena. Prema dosadašnjim saznanjima, požar je izbio unutar kuće, ali tačno mjesto nastanka i uzrok još nisu utvrđeni.

(telegraf)